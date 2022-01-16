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餐廳內用確定會傳染　醫揭4招自保！點名北北基桃注意

記者陳俊宏／綜合報導

西堤牛排桃園中壢中山店爆發群聚感染，15日再新增6例本土，目前共有20人確診。對此，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男表示，餐廳內用已經確定會傳染。他分享內用4招自保，「吃飯才摘下口罩，吃完就趕快離開，上廁所不要脫下口罩，上完記得雙手消毒。」

沈政男在臉書表示，哥有沒有說新增會下降？15日境外移入72例（14日入境），而15日早境外移入的陽性率已降到4.08%，還需觀察；但美國Omicron疫情已過高峰，每周新增已經開始下降，漸漸就會反映在台灣入境陽性比例。

沈政男指出，15日新增個案裡中，有同班同學被傳染，這是好久沒有發生的事，同學們都要小心一點！餐廳內用已經確定會傳染，而這也是好久沒有發生的事，如果你一定要內用，尤其在北北基桃，希望你好好保護自己。

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▼西堤中壢中山店爆發群聚感染。（圖／翻攝Google地圖）

▲西堤牛排中壢中山店清消完成，並依政府規定停業。（圖／翻攝自Google地圖）

沈政男說，要怎麼保護？吃飯才摘下口罩，吃完就趕快離開，上廁所不要脫下口罩，上完記得雙手消毒；此外，歹勢，只能祈禱Omicron沒有進到那家餐廳，否則幾乎難以百分百避免。

沈政男提到，還好看起來桃機群聚衍生的傳播鏈都已被圍堵，目前也沒看到其他傳播鏈（防疫計程車與院內感染都沒有傳出去）；桃園市長鄭文燦每天搶先公布染疫人數，其實不用那麼緊張！桃園不會有事的。

沈政男表示，現在好多專家又在說不可能清零了，還說要向病毒投降，而這些話他們已經說了第四次了；能不能清零當然是一個問號，問題是如果不清零，只要Omicron炸到一個大型群聚，大家就會受不了。

「除了努力清零，我們沒有更好的路可走！」沈政男表示，他用軟體算出的Omicron在台灣的R值，大概桃機群聚剛發生的時候是2-3，現在已經降到了1.3，「大家繼續努力，只要降到1以下，就有清零的機會。」

►本文獲得沈政男醫師授權。

▼沈政男算出台灣目前R值降到1.3。（圖／沈政男授權提供）

（圖／沈政男授權）

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