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小港「最神肉圓」驚傳收攤！1粒12元傳說謝幕　老饕哀號

▲▼小港「最神肉圓」驚傳收攤！1粒12元傳說謝幕　老饕哀號。（圖／翻攝Google地圖）

▲「源屏東肉圓」驚傳收攤。（圖／翻攝Google地圖）

記者鄒鎮宇／新竹報導

高雄捷運小港站1號出入口的「源屏東肉圓」，被譽為「全小港最好吃的肉圓」，再加上每粒12元的便宜價格，讓許多老饕、在地人都慕名而來。沒想到，「源屏東肉圓」無預警在上月底結束營業，讓不少回到小港的網友崩潰。

「源屏東肉圓」開業進店內的肉圓以清蒸為主，每粒12元再配上店內的特製醬油、蒜頭、蕃茄醬及辣椒醬搭配，且店內還有四神湯、貢丸湯、魚丸湯等，僅要價30元。

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▲▼小港「最神肉圓」驚傳收攤！1粒12元傳說謝幕　老饕哀號。（圖／翻攝Google地圖）

▲許多老饕得知消息後非常難過。（圖／翻攝Google商家評論）

據悉，老闆肉圓上一次漲價在2014年，湯品則是2017年，便宜又好吃的美食也讓當地人路過都必買，老饕也會一再回訪。「源屏東肉圓」在Google評論中也拿到4.1顆星及129 則評論。

然而，店家在去年底無預警停業，Google商家評論頁面也顯示「暫停營業」，讓不少網友崩潰，更有人到臉書社團「高雄小港區的大小事」PO文詢問，「蝦米…小港最好吃的肉圓…」、「真假，我超愛的說，難得跟阿姨們吃到熟了，才一陣子沒去而已」、「四神湯是經典」、「什麼！我最愛的肉圓以後吃不到了嗚嗚」。其中，有知情網友透露，業者會收攤的主要原因是老闆身體不適。

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