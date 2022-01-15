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下期會跟進！北市未加1922平台挨轟　蔡炳坤解釋：因已20萬人預約

▲▼蔡炳坤解釋台北市為何沒有加入中央1922疫苗預約系統。（圖／翻攝蔡炳坤臉書）

▲蔡炳坤解釋台北市為何沒有加入中央1922疫苗預約系統。（圖／翻攝蔡炳坤臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

台北市並未加入最新一期的中央1922預約系統，導致部分台北市民無法接種疫苗，必需跑到外縣市打疫苗，引起外界爭議，台北市副市長蔡炳坤15日解釋，台北市未加入的原因，是因為北市的疫苗預約系統已經先行開啟、並預約完成20萬人，未來台北市將會關閉預約系統，加入接下來的中央1922預約系統第20期。

蔡炳坤今透過臉書解釋，「台北市COVID-19 疫苗追加劑全面開打，努力讓市民平安過新年」。中央1922疫苗預約系統第19期今天重啟，台北市沒有提供預約量能，是因為台北市的疫苗預約系統先行，1月17日至1月23日已經預約完成20萬人，請依照預約時間地點前往接種疫苗。

蔡炳坤表示，接下來，為了讓疫苗預約一致性，以免兩套系統造成民眾混淆或重複預約現象，台北市將關閉預約系統，加入中央1922預約系統第20期。台北市面對疫苗接種需求暴增的應變速度最快，在中央宣布追加劑間隔時間從5個月改為12週的隔天，台北市就加開預約系統，民眾可自選時間地點就近接種，不用排隊。

蔡炳坤強調，總的來說，台北市所提供的300多個接種點與醫療量能都是全台比率最高的，包括合約診所與各醫院（含七個中型接種站）每週可開出20萬以上的預約量能，再加上各大醫院疫苗接種門診與現場掛號、台北車站隨到隨打等等。

蔡炳坤表示，另外，因應近來疫情升溫，台北市也啟動追加劑的「造冊」接種服務，視疫苗供應與醫事人力資源狀況，評估風險等級，依序媒合醫院進行接種。至於長照養護機構的住民與工作人員、在宅的長照對象，也都開始規劃接種追加劑。

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