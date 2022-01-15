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1922平台本期已75萬人搶約「名額剩不到1／3」　4廠牌最新數字曝

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲莫德納疫苗接種，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

1922疫苗預約平台今（15）日重啟第19輪，中央流行疫情指揮中心公布最新數據，到下午5點為止，已經有75.3萬人完成預約，當中近60萬人選擇莫德納，佔比接近8成；發言人莊人祥表示，本期全國總計開設110萬劑接種量能，以此推估，僅剩下不到1/3、約30餘萬名額可約。

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▲▼1922平台1/15上午10點限時重啟！依照年齡分三階段預約。（圖／指揮中心提供）

▲1922平台1/15上午10點限時重啟！依照年齡分三階段預約。（圖／指揮中心提供）

▲▼1922平台1/15上午10點限時重啟！依照年齡分三階段預約。（圖／翻攝1922平台）

▲1922平台1/15上午10點限時重啟！依照年齡分三階段預約。（圖／翻攝1922平台）

中央流行疫情指揮中心15日開放COVID-19公費疫苗預約平台，於第19期提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾預約接種疫苗追加劑。

上午10點起依照年齡分三時段開放預約，首先可預約為65歲以上長者，接著12點開放50~64歲，最後是下午2點開放18~49歲，預約至明天中午截止。

根據指揮中心公布數據，本期符合打第三劑資格人數達到686.4萬，已完成預約人數75萬3,146人，分析各廠牌，以莫德納預約人數最多，達到59.9萬，BNT排名第二，有12.9萬人預約，接著是高端有2.1萬人選擇，比較不建議第三劑接種的AZ則有3千人預約。

莊人祥表示，由於各縣市有預留造冊接種量能自行處理，本期開給1922的量能約110萬。依此估算，還剩下約30萬名額可提供預約。

北市已經先行使用自己的平台進行預約，並未加入本期1922，也因此，1922平台上沒有北市可預約接種點，莊人祥昨表示，台北市民可預約其它縣市接種，或等待下期（第20期）；莊也提到，農曆春節前1/24~1/30還會有一期開放預約。

有媒體提問，部分民眾表示雙北找不到高端可打，指揮官陳時中則表示，高端疫苗量充足，會聯繫北市等盼多開施打點。

▲▼疫情指揮中心加開5個疫苗BNT接種站，台北榮總進駐中正紀念堂BNT疫苗接種站。（圖／記者呂佳賢攝）

▲本期全國總計開設110萬劑接種量能。（資料照／記者呂佳賢攝）

預約平台相關對象及期程說明如下：

一、施打時程：1月17日至1月23日。

二、符合資格對象：2021年10月31日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/1/23(含)前出生]，預約接種疫苗追加劑。

三、預約分流時程：
(一)65歲以上：1月15日上午10時至1月16日中午12時。
(二)50歲-64歲：1月15日中午12時至1月16日中午12時。
(三)18歲-49歲：1月15日下午2時至1月16日中午12時。

【補充說明】
1/15 10:00-1/16 12:00 追加劑預約狀況 (截至1/15 17:00)
符合預約資格： 6,864,019 人
已完成預約人數： 753,146人

各廠牌預約人數
AZ預約人數： 3,050 人
BNT預約人數： 129,531 人
Moderna預約人數： 599,413 人
高端預約人數：21,152人

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