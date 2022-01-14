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佔地440坪！city’super竹北店開幕　連續12天「買1送1」 

▲▼city’super竹北店開幕，首設「有機產銷履歷直送專區」及動物福利雞蛋、小農鮮乳專區。（圖／業者提供）

▲city’super竹北店開幕，1月14日起連續12天精選商品買1送1。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

以異國美食聞名的city’super走出北市，宣布在新竹竹北市展開第8間店，今（14）日起於遠百竹北店B2試營運，整體設計挑高7米、佔地440坪，更首度設置「有機產銷履歷直送專區」等，而開幕首12天，也將祭出4大回饋，包括上百項高檔食材、進口零食、飲料「買1送1」等。

city’supe竹北店從最新品牌概念「crafting a better lifestyle」延伸至新型態生活空間，大量運用綠色植栽與木質，營造出挑高開闊空間，打造充滿綠意的友善購物環境，選品更從「綠色永續發展」、「精緻品味」、「職人服務/商品」三大核心主軸出發，提供高檔生鮮現買現煮主廚料理。

▲▼city’super竹北店開幕，首設「有機產銷履歷直送專區」及動物福利雞蛋、小農鮮乳專區。（圖／業者提供）

▲提供高檔生鮮現買現煮主廚料理。（圖／業者提供）

而看好竹北人口成長快速，以年輕小家庭為主要消費族群，首次大規模導入「有機產銷履歷直送專區」，以及「動物福利雞蛋」、「小農鮮乳專區」，同時看好蔬食及植物性食品風潮興起，匯集近50款植物奶、未來肉等植物性食品及蔬食料理特設專區，藉此貼近竹科消費者生活型態，推廣健康、可持續的植物飲食方案。

由於距離農曆春節倒數2週，看準採買年貨的需求持續升溫，city’super竹北店開幕首12天祭出4大回饋，包括：上百項高檔食材、進口零食、飲料享「買1送1」或單一特價等開幕優惠；單日消費滿1千元送100元活動抵用券一張（可累贈）；消費滿2千送city’super品牌環保購物袋，限量1千份（可累贈）；單筆消費滿3988元，送市價298元西班牙皇室御用皇嘉特級冷壓初榨橄欖油，限量500瓶。 

▲▼city’super竹北店開幕，首設「有機產銷履歷直送專區」及動物福利雞蛋、小農鮮乳專區。（圖／業者提供）

▲city’super竹北店開幕，首設「有機產銷履歷直送專區」及動物福利雞蛋、小農鮮乳專區。（圖／業者提供）

另外，誠品進也在竹百遠百店開幕，引進人氣美食品牌進駐，也融合創意設計、人氣美食、居家生活等豐富內容，除了書店，還有歐風市集廣場，像是源自義大利比薩區的「Maccanti馬卡諦義大利冰淇淋」、風靡社群粉絲的「公主爸爸手作烘焙坊」、展現台茶美學概念的「泱茶」、新竹在地「田田茶舖」以台灣小農食材製作古早味車輪餅⋯等。

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