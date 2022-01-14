蕾神第2季超無感？　鄉民不買單「吐4字」揭真實原因：挺不下去

▲李靚蕾、王力宏因探視孩子一事又鬧出風波。（圖／翻攝李靚蕾、王力宏Instagram）



記者施怡妏／綜合報導

王力宏與前妻李靚蕾婚變事件持續延燒，李靚蕾11日發文控訴王力宏帶3個陌生男子硬闖家門，把她和小孩都嚇壞了，今（13日）再PO文曝光王力宏從過去到現在長期購買網軍的證明，再度引發熱議，不過網友們似乎對於這一次的「蕾神之錘」不捧場，不少人表示，「大家只是膩了，那其實就是家務事」。

有網友在PTT發文，以往只要蕾神發文，八卦版幾乎都是秒爆，推文刷個上百頁不是問題，可是最近的一篇，才7X推而已，就連微博的討論度也不如以往，之前儘管有網軍助陣，蕾姐的支援聲量還是壓過王力宏的，「但最新的那一篇，幾乎是一面倒的Anti蕾姐的聲浪了」。

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也有一名網友指出，李靚蕾連續反擊，但引來很多人質疑跟反感，貼出買網軍這個好像有點多此一舉，好像在大陸這根本微不足道，「而把王力宏拿氣球探望小孩說成是大野狼，可能這樣對孩子爸形容有點過火了」，發現挺李靜蕾的人變少了，「這件事情是開始反轉了嗎？還是因為拖太久，觀眾都累了也膩了？」

▲網友們認為，現在都是夫妻之間的私事，不需要搬到檯面上說。（圖／翻攝自PTT）

對此，不少網友表示「有點膩了」，「歹戲拖棚」、「沒新東西，一直吵舊的，觀眾會膩」、「就膩了啊，不可能一直陪她燒」、「婚前當小三的事大家聽膩了，大家要的是婚後」。還有網友疑惑表示，「因為李曾發文說到此為止，然後又自己開續攤，令人黑人問號」、「我覺得她應該見好就收，剩下的就私下去解決」、「有些已經不關公眾的事也拿出來，就真的過火了」。

也有網友指出，現在大家想看的只有證據，「講半天都沒看到證據」、「就沒證據，越貼越弱」、「就沒什麼爆點阿，兩邊互相喊話而已」、「大家都是成年人了，拿出證據一刀斃命啊」、「一直沒有裸照、床戰影片、鹹濕對話，懶得看了」。