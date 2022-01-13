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4大速食店「買1送1」！麥當勞優惠碼、頂呱呱隱藏折價券一次看

▲▼速食店優惠。（圖／翻攝自官網）

▲4大速食店買1送1優惠。（圖／翻攝自官網）

記者林育綾、蕭筠／綜合報導

炸雞、烤雞控要把握！21風味館近來推出「吃烤雞開好運」活動，還能得到張張有獎的抽獎券，有機會抽到「香草烤雞餐買1送1」；另外麥當勞歡樂送也推出「買1送1優惠碼」，像是6塊麥克鷄塊等都有；而頂呱呱也與中國信託合作，推出限定ATM的「買1送1」酷碰券。漢堡王也有24種品項抗漲優惠下殺5折起，多款品項如辣薯球、中薯、牛肉堡更直接「買1送1」。

●21風味館

▲▼速食店優惠。（圖／翻攝自官網）

▲21風味館消費200元即可抽獎，有機會抽中「香草烤雞餐買1送1」。（圖／翻攝自21風味館官網）

迎接虎年，21風味館推出「虎GO好呷 吃烤雞開好運」活動，1/15至2/15期間，只要單筆消費滿200元，即可獲得「吃烤雞開好運抽獎券」1張，總共13萬張，張張有獎，其中最大獎為「香草烤雞餐買1送1」。不過提醒台大微風、台積店門市、21TOGO門市不參與此活動，亦不適用此抽獎券優惠。

●麥當勞

▲▼速食店優惠。（圖／翻攝自官網）

▲麥當勞歡樂送輸入優惠碼，享「買1送1」。（圖／翻攝自麥當勞官網）

而麥當勞歡樂送「買1送1」優惠持續進行，即日起至1/18，只要在歡樂送點餐輸入優惠碼「M2022」，就能享3大夯品同品項買1送1，包括「6塊麥克鷄塊」、「冰炫風」、「勁辣香鷄翅」都有，每筆訂單限使用一次及一項優惠。

●頂呱呱

▲▼速食店優惠。（圖／翻攝自官網）

▲頂呱呱與中國信託合作推出酷碰優惠券，也有買1送1。（圖／翻攝自官網）

頂呱呱與中國信託合作，即日起至3/31期間，在中信ATM提款即可列印「頂呱呱酷碰優惠券」，憑券享限定套餐優惠，可兌換至4/14。其中「買1送1專區」優惠，只要買「激酷炸雞雙人餐」就送「辣呱餐」；另還有「一人炸雞享樂餐」原價243元，優惠價180元。

●漢堡王

而漢堡王在去年底祭出「歲末嗨吃限定優惠」，可以一路爽吃到1月17日。24種全新抗漲優惠下殺5折起，像是有辣薯球、中薯、牛肉堡直接「買1送1」，加碼還推超值單點、個人超省餐及雙人激省餐共4組合。

▲▼漢堡王優惠券。

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