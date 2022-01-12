　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

作業字太醜爸檢查怒教訓　8歲童手一擋「鉛筆插進後腦勺」！醫嚇壞

武漢一名男童鉛筆插進後腦勺。（圖／翻攝微博）

▲武漢一名男童鉛筆插進後腦勺。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

近日武漢一名男童因寫作業不聽話，爸爸氣得準備揍小孩，男童馬上舉起手擋，忘了手裡有一支削尖的鉛筆，結果鉛筆就直接插進了他的後腦勺，經過連夜的急診手術，順利將鉛筆取出，男童也於9日康復出院。

綜合陸媒報導，武漢一名8歲的小男孩跳跳（化名）就讀國小二年級，他寫完作業後給爸爸檢查，但爸爸覺得字跡太淩亂，要求他把字寫工整，但跳跳覺得自己寫的挺好，不太願意修改，因此邊翻白眼邊嘀嘀咕咕，一下拿橡皮擦，一下又找尺，磨磨蹭蹭了半天不肯下筆。

爸爸氣得火冒三丈，準備要教訓孩子，當下跳跳馬上舉起手擋，但他當時手裡剛好拿著一支削尖的鉛筆，過程中不慎插進了後腦勺，家長見狀趕緊將孩子送到醫院急診，並進行手術。

神經外科醫生黃文凱檢查發現，這支鉛筆從孩子後腦勺斜穿到右側頸部，入體約7公分，幸好沒有插進顱內，但情況也很危險，鉛筆距離椎管只有幾毫米，椎動脈也在鉛筆附近，若是傷到椎管，孩子可能肢體癱瘓，而一旦傷到動脈，孩子則當場就有生命危險。

所幸經手術，鉛筆順利取出，跳跳在加護病房觀察一天後，被轉進普通病房，並於9日康復出院。醫生也提醒，對於年幼的孩子，要立好規矩，吃飯的時候千萬不能拿著筷子、叉子、棍子等物品跑來跑去，更不能嘴裡含著東西奔跑玩鬧，以免發生意外。

延伸閱讀
嘉義F-16V戰機證實解體　失聯飛官父母親屬抵現場哭喊「快回來！」
OL回家相親突遇上大封城　她被迫與陌生男子同居「每天都被餵飽」
手推車員、居服員基因定序「和清潔工相符」　羅一鈞證實：同一條傳播鏈

ET快訊
信義區確診廚師是她員工！女星緊急採檢「開始隔離」
星巴克連3天「買1送1」！時間出爐
麥當勞「1品項」一點就等半小時　前店員曝原因：賣完就GG
金鐘視帝拍戲「片酬只有10萬」　遭爆男主角出手金援真相曝
快訊／北市增一護理師染疫　「無關中興群聚」
境外單日增92例　柯文哲感覺「怪怪的」：國外PCR不準嗎？
快訊／又有護理師確診！北部增1本土「Ct16病毒量高」
18公分「月光權杖悠遊卡」限時開賣　價格曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

作業字太醜爸檢查怒教訓　8歲童手一擋「鉛筆插進後腦勺」！醫嚇壞

一張「毒鈔票」引爆香港Omicron傳播　研究指「病毒可存活2天」

尼加拉瓜被美制裁！　「新友邦」中國大陸馬上聲援

特斯拉中國月銷首破7萬輛　上海工廠貢獻全球一半交付量

到相親對象家吃飯！下秒突封城...她被迫與陌生男同居：每天被餵飽

香港升級空運防疫措施　林鄭月娥警告：部分貨物將漲價或缺貨

Omicron空氣傳播力強　港專家建議「戴2個外科口罩」增保護力

議員要求香港學大陸全民檢測　林鄭拒絕：哪個有效大家心裡有數

最狂假太監！特技「巨根轉車輪」迷倒太后　纏綿5天不下車

香港36人打到過期BNT疫苗　專家評估：接種仍有效

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

過年拒絕返鄉...爸媽一招破解　兒子起身秒出門：鄉下好好玩！

阿姨沒關遠光燈！騎士快被閃瞎　回頭要求關掉被回：本來就這樣

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

作業字太醜爸檢查怒教訓　8歲童手一擋「鉛筆插進後腦勺」！醫嚇壞

一張「毒鈔票」引爆香港Omicron傳播　研究指「病毒可存活2天」

尼加拉瓜被美制裁！　「新友邦」中國大陸馬上聲援

特斯拉中國月銷首破7萬輛　上海工廠貢獻全球一半交付量

到相親對象家吃飯！下秒突封城...她被迫與陌生男同居：每天被餵飽

香港升級空運防疫措施　林鄭月娥警告：部分貨物將漲價或缺貨

Omicron空氣傳播力強　港專家建議「戴2個外科口罩」增保護力

議員要求香港學大陸全民檢測　林鄭拒絕：哪個有效大家心裡有數

最狂假太監！特技「巨根轉車輪」迷倒太后　纏綿5天不下車

香港36人打到過期BNT疫苗　專家評估：接種仍有效

于北辰估年底大選藍營大贏或小贏　「但對朱立倫2024不會有任何幫助」

辣妹主播遭酸「拿筷沒家教」神隱12天　曝辱罵截圖：閃過很多念頭

唐吉訶德二店確定1／20開幕！　官方正式公開

蕾神第2季「至少火拼到3、4月」！專家曝王力宏「業力引爆」時間點

本土疫情持續燒　他見防疫工作讚「反應變快」：是被萬華嚇到嗎

飯後不能馬上刷牙！醫揭「清潔口腔5地雷」：擠牙膏前別沾濕刷頭

信義區確診廚師是她員工！女星緊急採檢「開始隔離」：害怕又心疼

頭皮亮紅燈！家樂福掀「訂製去屑洗髮精」搶購熱潮！網友：洗一天撐兩天！

升三級警戒後「1行業慘歪」　鄉民見證谷底逆轉：錢數到手軟

影帝「三段式羞辱」惹哭安心亞　導演看不下去：快抱她一下啦！

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

大陸熱門新聞

河南突封城！她「相親變同居」睡醒就被餵飽

妻認孩子別人的　衰男離婚後原諒

男酒店隔離　開門竟是花果山套房

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

消失2個多月後…馬雲穿著樸素現身海南

巨根假太監迷倒太后　纏綿5天不下車

毒鈔票爆傳播　病毒可存活2天

名校女大生為愛遠嫁非洲！8年後逃回國現況曝

到相親對象家吃飯...下秒封城！她被迫與陌生男同居

小孩爬56萬米妮頭　下秒大碎裂

方文山身陷兩岸夾心餅　陸官方回應

租車搬家到一半「社區封了」！他慘收4.4萬帳單

28歲國航空姐墜樓亡！「被公司逼死」內幕曝

男子花1.4萬買82件金首飾以為賺到 鑑定結果出爐：「金屬」首飾

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

17分鐘私密影片遭外流！　李靚蕾怒轟王力宏

李靚蕾崩潰　王力宏親曝「闖吾疆3男身份」！

本土8天累計+43這行業超抖　網：可以轉行了

快訊／By2再開嗆李靚蕾：又撒謊！　曝光「私訊影片」狠打臉

快訊／蕾神震怒！8點開錘「將公開不堪證據」

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

染疫照服員銀行接觸者3人確診！

李靚蕾曝監視器畫面！　王力宏趴門對峙、第3人躲角落

李靚蕾再掀「硬闖吾疆男」真實身分！

愛挖耳朵恐致癌！名醫「警告3下場」

女生不在意男生開TOYOTA或雙B

台科大「宿舍挖礦王」被校方沒收貨物　他怒告侵佔

妹子一年「狂存100萬」　職業揭曉網跪了

李靚蕾曬私訊狠打臉By2妹Yumi！揭「21天沒收到證據」真相

王力宏一出關就衝突！李靚蕾轟他「帶3陌生男硬闖」：孩子們嚇哭了

更多

最夯影音

更多
《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑
隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

過年拒絕返鄉...爸媽一招破解　兒子起身秒出門：鄉下好好玩！

過年拒絕返鄉...爸媽一招破解　兒子起身秒出門：鄉下好好玩！

阿姨沒關遠光燈！騎士快被閃瞎　回頭要求關掉被回：本來就這樣

阿姨沒關遠光燈！騎士快被閃瞎　回頭要求關掉被回：本來就這樣

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面