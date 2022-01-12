作業字太醜爸檢查怒教訓　8歲童手一擋「鉛筆插進後腦勺」！醫嚇壞

▲武漢一名男童鉛筆插進後腦勺。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

近日武漢一名男童因寫作業不聽話，爸爸氣得準備揍小孩，男童馬上舉起手擋，忘了手裡有一支削尖的鉛筆，結果鉛筆就直接插進了他的後腦勺，經過連夜的急診手術，順利將鉛筆取出，男童也於9日康復出院。

綜合陸媒報導，武漢一名8歲的小男孩跳跳（化名）就讀國小二年級，他寫完作業後給爸爸檢查，但爸爸覺得字跡太淩亂，要求他把字寫工整，但跳跳覺得自己寫的挺好，不太願意修改，因此邊翻白眼邊嘀嘀咕咕，一下拿橡皮擦，一下又找尺，磨磨蹭蹭了半天不肯下筆。

爸爸氣得火冒三丈，準備要教訓孩子，當下跳跳馬上舉起手擋，但他當時手裡剛好拿著一支削尖的鉛筆，過程中不慎插進了後腦勺，家長見狀趕緊將孩子送到醫院急診，並進行手術。

神經外科醫生黃文凱檢查發現，這支鉛筆從孩子後腦勺斜穿到右側頸部，入體約7公分，幸好沒有插進顱內，但情況也很危險，鉛筆距離椎管只有幾毫米，椎動脈也在鉛筆附近，若是傷到椎管，孩子可能肢體癱瘓，而一旦傷到動脈，孩子則當場就有生命危險。

所幸經手術，鉛筆順利取出，跳跳在加護病房觀察一天後，被轉進普通病房，並於9日康復出院。醫生也提醒，對於年幼的孩子，要立好規矩，吃飯的時候千萬不能拿著筷子、叉子、棍子等物品跑來跑去，更不能嘴裡含著東西奔跑玩鬧，以免發生意外。

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