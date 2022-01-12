特斯拉中國月銷首破7萬輛　上海工廠貢獻全球一半交付量

▲特斯拉在中國銷量大幅成長。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

根據大陸乘用車市場信息聯席會1月11日發表數據，特斯拉中國12月交付量達70847輛，創下歷史新高，同時也是特斯拉中國首次突破月銷7萬輛門檻，並位列新能源乘用車廠月度批發銷量排名中位列第二，僅次於比亞迪。

根據《澎湃新聞》報導，特斯拉表示，2021年全年特斯拉上海超級工廠實現了48.41萬輛的年度交付量，遠超2020年的14.45萬輛交付量，年增達235%，並幾乎與特斯拉2020年的49.95萬輛全球交付量持平。

根據特斯拉日前公布，其2021年全球交付量為93.6萬輛，這也代表了，光是特斯拉中國的交付量，就已經佔全球交付量超過50%。

出口方面，特斯拉上海超級工廠貢獻了超過16萬輛的海市場外交付，覆蓋了歐洲、亞洲等10多個國家，其中，Model 3在2021年的出口量已超過13萬輛。

同時，2021年開始在中國市場開啟交付的Model Y也取得了不俗的成績，全年交付量為20.01萬輛。

據特斯拉公布的數據，特斯拉上海超級工廠產能已超過45萬輛，每天可生產超過1600輛Model Y車身和超過2000輛的Model 3車身。