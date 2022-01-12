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王力宏找網軍？PTT文「IP全在海外」被抓包　網酸：還會中文好厲害

▲李靚蕾指控王力宏帶3男硬闖家門。（圖／翻攝自Instagram／李靚蕾、王力宏）

▲李靚蕾指控王力宏帶3男硬闖家門。（圖／翻攝自Instagram／李靚蕾）

記者黃可昀／綜合報導

李靚蕾沉默3周昨晚再度發文，控訴王力宏帶了3名陌生男子企圖闖進家中看小孩，還要求拔掉監視器。對此，網路上的風向已經有點轉變，越來越多貼文質疑，李靚蕾何時才能拿出實體證據，而不是空口寫文章？不過眼尖鄉民抓包，這些支持王力宏的IP位置都在海外，懷疑根本是花錢買網軍。

李靚蕾昨天深夜PO文指控，王力宏隔離完畢後，她原本想私下協調與孩子的見面時間，王力宏則堅持要透過調解委員，最後不顧反對，帶了2名他自認「和孩子熟悉的工作人員」到家裡一起看小孩，態度強硬且要求拔掉家中監視器，李靚蕾意識到不對勁便拒絕，雙方不歡而散，甚至還鬧到報警。

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蕾神之槌最新進度曝光後，PTT立即就出現兩派聲浪，不過這次支持王力宏的鄉民變多了，包括「王力宏為何不能帶人回自己的房子？」「李靚蕾小姐，知道大家都看膩了嗎？」越來越多人質疑李靚蕾在炒冷飯，拿不出關鍵性證據。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲發文位置竟然在海外。（圖／翻攝自PTT）

不過眼尖網友發現，這些挺王力宏的文章，發文IP都在境外，包括土耳其、羅馬尼亞等等，難道這些國家的網友也如此關注王力宏事件？而且還會使用繁體中文字，語氣也像台灣人嗎？於是有人問卦「力宏事件已經變成國際事件？」王力宏是否國際友人很多，「還是太摳門捨不得花錢找一間好一點的公司帶風向？」

底下留言狂酸，「可能宏宏在各國都有閨蜜」、「葡萄牙分身逃離戰場」、「八國聯軍殺啊」、「王家果然很國際化呢」、「國際巨星不是叫假的」、「王力宏找網軍的心思用在婚姻裡根本不會到今天這田地」、「重點是他們都會打中文！！好厲害」。

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