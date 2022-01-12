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台科大「宿舍挖礦王」創業賺172萬！校方沒收貨物…他怒告侵佔

▲大陸官方禁止虛擬貨幣「挖礦」行為。（圖／CFP）

▲挖礦示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台科大一名自稱「礦王」的男大生表示，他求學兩年感到壓抑及封閉，最後在宿舍自組5台礦機挖虛擬貨幣，再加上經營網拍賺了172萬。然而，校方發現他的物物佔用宿舍、礦機使用學校的電後，立刻予以沒收，氣得他提告侵佔，直呼「這些經歷更讓我相信學校的教育體制，只是在把我們培養成照著指令做事的機器」。

「礦王」在臉書發文表示，他就讀台科大兩年間，曾經拿過系上排名第一名的書券獎，但這一切讓他感到無比壓抑與封閉，環境逐漸吞噬他的夢向跟希望，將他變成毫無創造力的死大學生。

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因此，他跟朋友在2021年5月籌錢自組了5台礦機，放在學校的兩個宿舍之中運轉賺錢，同年8月再經營礦機相關的設備網拍，直到年底營業額達到172萬元，種種經歷讓他覺得學校的教育制度不符期待。據悉，校方得知「礦王」的作為後，將礦機、貨品扣押，讓「礦王」氣得提告侵佔。

▲▼台科大「挖礦王」賺172萬！舍監沒收貨物…他怒告侵佔。（圖／翻攝礦王臉書）

▲「礦王」附上他網拍營業額作證。（圖／翻攝礦王臉書）

「礦王」指控，校方無故侵佔他的物品，此行為等同「侵佔所有學生的自由，強制的剝奪我們的夢想與人生」，因此他選擇提告這種激進的方式來表達不滿；另外，「礦王」預告12日下午將網拍庫存搬出宿舍時，會在校門口進行「告別演講」，此舉也代表他正式離開台科大。

網友看完紛紛留言，、「真的快笑死，不好好承認自己做錯，開始瞎扯，用一些沒邏輯的論述想合理化自己的行為」、「沒看過偷電還那麼囂張的，不要臉真的天下無敵」、「請問你竊電還在靠北三小？」「或許在外租屋繼續挖礦跟存放貨品就解決問題了？」「本來大學創業的勇氣跟眼見是值得讚揚的。但是他毫無感恩的心，發覺一路上的成就來自多方的資源。透露了自負大於自信。」

也有人直言，「因為你賺到錢了，所以可以覺得教育體制出問題，教育體制沒出問題，大部分的人都是需要靠好學歷才有好的工作機會，看完文章感覺你只是在對學校禁止宿舍挖礦的行為憤怒而已。就這樣。」

▼台科大「礦王」全文如下。（圖／翻攝礦王臉書）

▲▼台科大「挖礦王」賺172萬！舍監沒收貨物…他怒告侵佔。（圖／翻攝礦王臉書）

▲▼台科大「挖礦王」賺172萬！舍監沒收貨物…他怒告侵佔。（圖／翻攝礦王臉書）

▲▼台科大「挖礦王」賺172萬！舍監沒收貨物…他怒告侵佔。（圖／翻攝礦王臉書）

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