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台北榮總院長確定了！副院長陳威明16日正式接任

▲▼2018台灣義行獎,臺北榮總陳威明副院長。（圖／記者李毓康攝）

▲台北榮總陳威明副院長確定於16日接任院長一職。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／金門報導

台北榮總是國內國家級醫學中心，除肩負病患醫療服務、醫事人才培訓及醫學研究發展等3大任務之外，也有配合國家醫療政策，善盡政府照顧人民健康之責任，因此院長人選備受關注。在現任院長許惠恒任期將到之時，也確定由副院長陳威明接任下任新院長。

陳威明是台北榮總骨科權威，自1988年迄今共完成2萬7千例骨科手術，照顧台灣半數以上的骨肉瘤病患，其中帶領團隊搶救紐西蘭毛利國王糖尿病壞死腳趾免於截肢，更讓台灣優質醫療聲名遠播。2001年他率先施行微創全人工髖及膝關節，吸引超過20個國家及中國大陸17省市的病人赴台接受骨腫瘤或關節手術，2018年更代表台灣，獲得亞太骨骼肌肉系統腫瘤學會下任主席殊榮。

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陳威明1962年出生，今年60歲，畢業於國立陽明大學（陽明交通大學合併前）醫學系畢業，是國內骨骼肌肉系統腫瘤治療權威。為了長期照顧骨癌及骨科重症患者，陳威明籌設「骨肉瘤關懷之家」，免費提供北上看診的病患與家屬免費的棲身之所，被病人稱為「陳爸爸」。

▼陳威明將病人視為家人照顧，成為骨肉瘤病童最愛的「陳爸爸」。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2018台灣義行獎,臺北榮總陳威明副院長。（圖／記者李毓康攝）

陳威明特殊事績：

1.1988年起總共已完成超過2萬8千例骨科手術，其中更照護台灣百分之60以上之骨肉瘤病患。
2.2005年研究論文刊登於新英格蘭醫學雜誌(The New England Journal of Medicine)，是目前台灣骨科唯一刊登在NEJM的科學研究文章。
3.2007國立陽明大學第四屆傑出校友獎(傑出學術)。
4.國立陽明大學網路教學評鑑之優良教師(自2006年至今，每年皆獲選)。
5.2013年獲台北榮民總醫院醫教奉獻獎。
6.2014及2017年 領導骨骼肌肉腫瘤團隊獲得國家品質標章，並同時獲得國家生技醫療品質獎─銀獎殊榮(獲獎項目：生物性重建技術、關懷性醫療服務─引領全球之骨肉癌全人照護)。
7.2016年新加坡獲選接任2020年亞太骨骼肌肉系統腫瘤學會主席。
8.2016年領導本院骨庫成功研發新一代海綿骨碎片，提升台灣骨骼移植之品質。
9.2021年公務人員傑出貢獻個人獎得主。

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