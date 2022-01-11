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33年前台北之狼姦殺6女！3裸屍丟包北市鬧區　侯友宜直指凶手職業

【台北之狼殺六女1】3妙齡女裸屍遭丟包北市鬧區　侯友宜神分析直指凶手職業

圖文／鏡週刊

1988年台北市一個月內連續發生3起性侵殺人案，死者都是舞廳或酒店小姐，她們都是搭計程車後失聯，最後橫屍街頭，因此警方成立「台北之狼」專案小組緝凶，起初一籌莫展，後來因一名酒店老闆抄下小姐搭的計程車車號，並從垃圾堆中找到這張紙，成為破案關鍵。警方根據車號，循線逮捕「殺人魔」張正義，他坦承犯案，還供出另外犯下3起姦殺案，共背負6條人命，最終定讞8天後槍決伏法。

為了緝凶，警方成立「台北之狼」專案小組，葉海瑞說，當時他的長官、中山分局刑事組長，也就是現任新北市長侯友宜出席專案會議時分析，三名被害人都是在搭乘計程車後失去音訊，研判歹徒很可能就是計程車司機，她們應該都是在計程車內被殺害。此外，被害女子個個光鮮亮麗，身上也都有酒精反應，應該都是在酒店或舞廳上班的小姐。

「當年中山區的夜生活比現在還要熱鬧，酒店、舞廳等八大行業林立，可以說是燈紅酒綠、紙醉金迷，打扮妖嬌的女子往來各店之間，店外則排滿一輛輛計程車，但在那個年代，監視器並不普遍，案情陷入膠著，我們只能派出刑警到轄區內的酒店、舞廳訪查，希望用土法煉鋼的方式，找到有用的線索。」葉海瑞說。

【台北之狼殺六女1】3妙齡女裸屍遭丟包北市鬧區　侯友宜神分析直指凶手職業

就這樣，上百名刑警穿梭在中山區各酒店、舞廳明查暗訪，也找了許多排班計程車司機了解情況，但依舊毫無所獲，因為警方遲遲抓不到歹徒，夜歸女子根本沒人敢搭計程車，大家人心惶惶，警方承受極大壓力，尤其是每晚的專案會議，更是籠罩低氣壓。

【台北之狼殺六女1】3妙齡女裸屍遭丟包北市鬧區　侯友宜神分析直指凶手職業

葉海瑞告訴本刊，某天，他到一家酒店找老闆喝茶聊天，順便打聽消息，老闆告訴他，店內一名小姐已經好一陣子沒來上班，也聯絡不到人，葉於是把3名被害人的照片拿給老闆看，老闆一看嚇了一跳，原來其中一人就是他們店裡的小姐。老闆告訴葉，該名小姐最後一天搭計程車離開酒店時，他習慣性地記下車號，並抄在一張紙上，前二天才丟進垃圾桶。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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