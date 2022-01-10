初生之犢技冠群倫　光華高中葉孟翰獲國際餐飲大賽藝術麵包金牌

▲光華高中餐飲科葉孟翰同學，勇奪2021加拿大國際餐飲大賽藝術麵包展示組金牌，消息傳來，全校師生咸感興奮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由加拿大國際交流協會CCEA所舉辦的2021加拿大國際餐飲大賽（CIGTC），因新冠疫情影響，改由線上方式辦理，光華高中餐飲科葉孟翰同學以初生之犢的姿態，在高手雲集、競爭激烈競賽中脫穎而出，勇奪藝術麵包展示組的金牌，消息傳來，全校師生咸感興奮。



2021加拿大國際餐飲大賽共有來自加拿大、澳洲、比利時、荷蘭、巴勒斯坦、土耳其、以色列、韓國、台灣、 澳洲、祕魯、印度、阿拉伯、日本、馬來西亞、新加坡、越南等16個國家的600多位選手參賽。參賽選手繳交作品製作過程之影片及相片，再由各國評審進行線上評分。本項賽事為2021年最大型之線上國際競賽，餐飲科葉孟翰同學在高手雲集、競爭激烈競賽中脫穎而出，勇奪藝術麵包展示組的金牌十分難得。

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葉孟翰是在高二暑假時接觸到學校安排的藝術麵包課程，在蔡毓玲主任與陳永富老師的慧眼發掘與悉心引導下，在捏塑技巧與麵糰偶然間碰撞的花火，吸引他逐步深入，就此開啟了他的藝術麵包之路。

在準備比賽的漫長過程中難免跌跌撞撞，「師長的不斷鼓勵，是我持續奮戰的重要動力。」葉孟翰說。為了呈現記憶中溫馨的「繽紛聖誕」，葉孟翰充分運用自己所具備的黏土師資格的專長，嘔心瀝血地構思作品，求好心切到幾乎廢寢忘食。從最初的構圖到麵糰比例的拿捏，無不仔細研究、考慮。甚至在時間已經捉襟見肘的情況下，仍抽空至北部參與藝術麵包研習，汲取更多的專業養分，只為了能在比賽中呈現最完美的作品。

餐飲科主任蔡毓玲表示，藝術麵包是一場充滿挑戰的艱辛旅程，選手得學習與孤單相處，需要的更是超乎常人的耐心與毅力。培訓的過程中選手須兼顧專業素質與沉著堅強的心性，但也正是因為經過這樣的努力，才讓學生蛻變成了烘焙業的新血。

光華高中餐飲管理科第一次派選手參加國際餐飲大賽，便勇奪金牌，成為台灣之光，對校內師長而言，無疑是一大鼓舞。校方表示，將繼續秉持博雅心、揚適性、創意美、前瞻力之學校願景，落實108課綱務實致用精神，培育出更多的專業人才。