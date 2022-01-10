　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

初生之犢技冠群倫　光華高中葉孟翰獲國際餐飲大賽藝術麵包金牌

▲光華高中餐飲科葉孟翰同學，勇奪2021加拿大國際餐飲大賽藝術麵包展示組金牌，消息傳來，全校師生咸感興奮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲光華高中餐飲科葉孟翰同學，勇奪2021加拿大國際餐飲大賽藝術麵包展示組金牌，消息傳來，全校師生咸感興奮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由加拿大國際交流協會CCEA所舉辦的2021加拿大國際餐飲大賽（CIGTC），因新冠疫情影響，改由線上方式辦理，光華高中餐飲科葉孟翰同學以初生之犢的姿態，在高手雲集、競爭激烈競賽中脫穎而出，勇奪藝術麵包展示組的金牌，消息傳來，全校師生咸感興奮。


2021加拿大國際餐飲大賽共有來自加拿大、澳洲、比利時、荷蘭、巴勒斯坦、土耳其、以色列、韓國、台灣、 澳洲、祕魯、印度、阿拉伯、日本、馬來西亞、新加坡、越南等16個國家的600多位選手參賽。參賽選手繳交作品製作過程之影片及相片，再由各國評審進行線上評分。本項賽事為2021年最大型之線上國際競賽，餐飲科葉孟翰同學在高手雲集、競爭激烈競賽中脫穎而出，勇奪藝術麵包展示組的金牌十分難得。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉孟翰是在高二暑假時接觸到學校安排的藝術麵包課程，在蔡毓玲主任與陳永富老師的慧眼發掘與悉心引導下，在捏塑技巧與麵糰偶然間碰撞的花火，吸引他逐步深入，就此開啟了他的藝術麵包之路。

▲光華高中餐飲科葉孟翰同學，勇奪2021加拿大國際餐飲大賽藝術麵包展示組金牌，消息傳來，全校師生咸感興奮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在準備比賽的漫長過程中難免跌跌撞撞，「師長的不斷鼓勵，是我持續奮戰的重要動力。」葉孟翰說。為了呈現記憶中溫馨的「繽紛聖誕」，葉孟翰充分運用自己所具備的黏土師資格的專長，嘔心瀝血地構思作品，求好心切到幾乎廢寢忘食。從最初的構圖到麵糰比例的拿捏，無不仔細研究、考慮。甚至在時間已經捉襟見肘的情況下，仍抽空至北部參與藝術麵包研習，汲取更多的專業養分，只為了能在比賽中呈現最完美的作品。

餐飲科主任蔡毓玲表示，藝術麵包是一場充滿挑戰的艱辛旅程，選手得學習與孤單相處，需要的更是超乎常人的耐心與毅力。培訓的過程中選手須兼顧專業素質與沉著堅強的心性，但也正是因為經過這樣的努力，才讓學生蛻變成了烘焙業的新血。

光華高中餐飲管理科第一次派選手參加國際餐飲大賽，便勇奪金牌，成為台灣之光，對校內師長而言，無疑是一大鼓舞。校方表示，將繼續秉持博雅心、揚適性、創意美、前瞻力之學校願景，落實108課綱務實致用精神，培育出更多的專業人才。

►換個髮型一秒變網美

ET快訊
婚後不孕爆「是老公的問題」　名醫黃宥嘉GG了
理科夫妻開戰！前夫暴怒「為何每個人都知道我割痔瘡」
快訊／入境旅客明起進行「PCR落地採檢」　陽性直接後送
快訊／國道1號「7車連環撞」　一度回堵6公里
近萬元帝王蟹「長滿噁爛芝麻」　店員反應0分！網嚇：頭皮麻了
快訊／桃機擴大採檢近9千人　王必勝：3人確診
快訊／堅守二級加強版　桃市「不升級、全市不停課」
快訊／侯友宜下令賣場暫停試吃　人流管制「2.25平方公尺內1
不是你啦！員警喊「全部趴下」　萌狗跟主人一起動作
快訊／《魷魚遊戲》奪金球獎第一獎！　「001」吳永洙男配
快訊／石原聰美懷孕！　預產期在春天
7-11「新功能解鎖」！　千人狂讚：等到了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

七八年級生慘了！台灣已見「可怕斜率」　退休金恐說掰：躺平吧

第3劑搶爆！高雄首日「接種率105%」　這裡打疫苗拿500元禮券

快訊／基隆12日開放大型疫苗接種站　林右昌：免預約、隨到隨打

奇美醫學中心成立「細胞治療中心」　守護在地癌友免奔波國外

搶打疫苗！診所醫轟「電話被打爆無法做事」：重啟1922終結亂象

孩童染疫頻傳「要開放施打疫苗？」　陳時中曝關鍵考量

「0度線」要來了！2波強冷空氣今晚起接力　全台降溫時刻出爐

快訊／桃機疫情擴大採檢8924人　王必勝：3人確診

近萬元帝王蟹「長滿噁爛芝麻」　店員反應0分！網嚇壞：頭皮麻了

桃園校園採二級防疫加強版　鄭文燦：大家要有心理準備

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

香港教練3年睡健身房儲物室！　床上吃飯、剪片曝追夢背後辛酸

鸚鵡乖巧窩醫生手上清「鼻屎」　24秒夾出一坨分泌物畫面超療癒

「聲林之王3」乱彈阿翔搭南畯鵬、陳景皓　《完美落地》奮力嘶吼...魏如萱：唱進我心坎

深夜運將把小黃「當賽車在開」 路口華麗甩尾！網：高手在民間

兩車上匝道互不讓硬擠發生擦撞　白車駕駛下車理論！害後方回堵

七八年級生慘了！台灣已見「可怕斜率」　退休金恐說掰：躺平吧

第3劑搶爆！高雄首日「接種率105%」　這裡打疫苗拿500元禮券

快訊／基隆12日開放大型疫苗接種站　林右昌：免預約、隨到隨打

奇美醫學中心成立「細胞治療中心」　守護在地癌友免奔波國外

搶打疫苗！診所醫轟「電話被打爆無法做事」：重啟1922終結亂象

孩童染疫頻傳「要開放施打疫苗？」　陳時中曝關鍵考量

「0度線」要來了！2波強冷空氣今晚起接力　全台降溫時刻出爐

快訊／桃機疫情擴大採檢8924人　王必勝：3人確診

近萬元帝王蟹「長滿噁爛芝麻」　店員反應0分！網嚇壞：頭皮麻了

桃園校園採二級防疫加強版　鄭文燦：大家要有心理準備

《單身即地獄》李多熙深V禮服過辣！宋智雅「巧穿同牌」對尬比美

謝忻2022新造型曝光！　羞曝「戀愛的顏色」：史上最大尺度突破

七八年級生慘了！台灣已見「可怕斜率」　退休金恐說掰：躺平吧

第3劑搶爆！高雄首日「接種率105%」　這裡打疫苗拿500元禮券

粉霧海滿佈山頭！三峽900株三色寒櫻滿開　坪林500棵櫻花還有燈飾

變態警衛「拿備份鑰匙」偷闖獨居正妹家　開門見有男人秒落跑

輸定了？喬科維奇恐遭遣返　澳洲法律專家提出「致命關鍵」

快訊／基隆12日開放大型疫苗接種站　林右昌：免預約、隨到隨打

更生復歸夢啟動樂團　A Moon：我覺得人生比先前更好

婚後不孕怪「老公的問題」　黃宥嘉觸《個資法》遭起訴

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

生活熱門新聞

一日激增12例本土　醫預言最壞結果：不用過年了

吃飯點破千！店家堅持低消1杯飲料

快訊／桃園2國中家長確診！　今停課1天

桃園某國小驚傳學生確診！停課14天

桃機群聚　台大醫曝：若擴散3市先升三級

Omicron入侵！醫憂「1傳染途徑」成真：代誌就大條了

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

醫曝這行為傳播風險最大：指揮中心拿小眾項目開刀

今晚全台有雨！強烈冷氣團明襲　連凍4天探8℃

指揮中心公布最新戴口罩4大措施

一張圖看懂「最新戴口罩4大規定」

有學童確診！中壢2國小停課14天　2國中預防性停課1天

鄭文燦點出「這條傳播鏈」特別危險

移工月薪屌打台人！他貼薪資條網驚呆

更多熱門

相關新聞

餐飲業回溫！　人力銀行：餐飲服務職缺近9萬筆、年增17.2%

餐飲業回溫！　人力銀行：餐飲服務職缺近9萬筆、年增17.2%

餐飲服務業人力需求大，勞動市場已回溫，從經濟部統計處的數據來看，餐飲業自11月開始，已經擺脫疫情陰霾，曾擔任過排骨店二廚的小龍就發現近期有關餐飲相關的面試邀約爆增。

麻豆警所長全面出擊宣導防酒駕

麻豆警所長全面出擊宣導防酒駕

餐飲法規即將上路台南市91間列管

餐飲法規即將上路台南市91間列管

靠它消除距離感　建商斜槓搶開咖啡店藏心思

靠它消除距離感　建商斜槓搶開咖啡店藏心思

崑大餐飲系秀精湛廚藝

崑大餐飲系秀精湛廚藝

關鍵字：

光華葉孟翰餐飲金牌

讀者迴響

熱門新聞

獨／孕妻下身赤裸陳屍摩鐵　相驗結果出爐

她爆陳松勇「父女情不單純」！　名嘴揭真相

一日激增12例本土　醫預言最壞結果：不用過年了

唐綺陽：水逆要來了！提醒「有重大變化」點名獅子座注意

吃飯點破千！店家堅持低消1杯飲料

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

理科太太好友「是John提離婚」掀內幕！　氣炸開砲

羅志祥扮媽媽桑亂入小禎《華燈》聚會！林心如一看笑翻

快訊／桃園2國中家長確診！　今停課1天

桃機群聚　台大醫曝：若擴散3市先升三級

桃園某國小驚傳學生確診！停課14天

傳訊給亡姊2年後收回覆　她一看慌了

刪Ｑ是顏寬恒落敗原因？　趙少康曝：其實顏家並不希望罷免陳柏惟

顏寬恒掰「1關鍵」　網：殺傷力太猛

四大超商「新功能解鎖」　千人狂讚方便

更多

最夯影音

更多
植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」
巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面