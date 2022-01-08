沙漠中噴火50年！土庫曼地標「地獄之門」狂燒不熄　總統下令滅了

▲ 土庫曼知名景點「卡拉庫姆之光」，俗稱地獄之門 。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土庫曼知名景點「地獄之門」是一座天然氣坑，在卡拉庫姆沙漠（Karakum Desert）中燃燒50多年，但觀光持續不振，總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymuhamedov）已經下令政府，想辦法將火勢撲滅。

EMEA Tribune報導，此景點官方名稱為「卡拉庫姆之光」（Radiance of Karakum），當地人稱其為「地獄之門」（Door to Hell），位於達瓦札村（Darvaza）附近，距離土庫曼首都阿什哈巴德約270公里。

這座氣坑是在1971年天然氣探勘過程中因地面塌陷形成，直徑達60公尺。地質學家擔心，其中的有毒氣體會危害人類和野生動物，因此故意點火，原先估計很快就會燒盡，未料燃燒長達50年，至今仍持續吐出火焰，黑夜中便形成美麗又有如地獄入口的景象。

「地獄之門」已經成為土庫曼最著名的地標之一，但這個中亞國家的旅遊業並沒有蓬勃發展，每年外國遊客不到萬人，這也可能是別爾德穆哈梅多夫下令撲滅的主要原因。

別爾德穆哈梅多夫7日在政府會議中指出，「地獄之門」持續燃燒，令國家喪失寶貴的天然資源，而這些資源本來可以銷往海外，收入可用於提升國民福祉，要求負責石油及天然氣事務的官員，組織國內外科學家，找出撲滅大火的方法。

不過，這個景點是否真的會關閉仍是未知數。因為別爾德穆哈梅多夫早在2010年便曾下達類似命令，但最終未能實現。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》