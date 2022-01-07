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朝館長開3槍！寶和會雙煞「遭求償2000萬」　劉丞浩律師回應了

▲▼館長槍擊案出現案外案，屁孩放話「把你的頭掛在健身房」。（合成圖／翻攝館長直播、記者游宗樺攝）

▲館長陳之漢向槍手劉丞浩、指使者施俊吉求償2000萬元。（合成圖／翻攝館長直播、記者游宗樺攝）

記者閔文昱／綜合報導

館長陳之漢2020年8月間，在林口的健身分館門前遭人連開3槍，檢方事後查出，有人以高額買兇金委請竹聯幫寶和會計畫殺害館長！新北地院去年7月宣判，槍手劉丞浩判16年，指使者施俊吉被判18年半；民事部分，館長則對2人求償2000萬元。對此，新北地院6日開庭，劉丞浩委任律師則認為，館長求償金額過高。

新北地方法院去年7月依殺人未遂罪，判處施俊吉18年6月、劉丞浩16年，但館長另對2人提出醫療費、精神賠償費等民事求償2000萬元。新北地院6日開庭時，館長、施俊吉、劉丞浩均未出現，僅由館長及劉丞浩的委任律師出庭，而劉丞浩律師則主張，館長所要求的求償金額過高。

▲▼館長案外案！施俊吉收押禁見送看守所。（圖／記者邱中岳攝）

▲寶和會組長施俊吉。（圖／記者邱中岳攝）

回顧案情，館長去年8月28日凌晨2時許在林口館遭人連開3槍，右手與右大腿中彈倒地（中2槍），事發後他的員工也立刻在臉書直播，可以看見館長躺在地上神情痛苦，旁邊員工用力替他緊壓右腳與右手的傷口，而館長甚至還交代遺言等，所幸經送醫救治後，並無大礙。

對此，檢方偵辦後認為，槍手劉丞浩犯後矢口否認犯行，僅為了25萬元的金錢利益就對館長開槍，且因其到處欠債，買兇金事後還直接進了債主口袋。至於策劃買兇殺人的寶和會組長施俊吉，除了指使劉丞浩開槍，還指揮其餘幫眾犯下多起案件，並設計逃亡路線、發安家費等等，顯然是「作案指揮官」。

▲▼劉丞浩。（圖／記者陳雕文攝）

▲槍手劉丞浩。（圖／記者陳雕文攝）

新北地方法院去年宣判，槍手劉丞浩被依殺人未遂 5年、共同擄人勒贖罪9年、非法持有手槍罪4年，合併執行共16年；策劃買兇殺人的寶和會組長施俊吉則遭判18年6月。

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