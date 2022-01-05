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台大木子小姐墜樓亡「手機藏一封信」　男友見遺體痛哭：沒保護好她

▲4日傍晚台灣大學第二活動中心驚傳學生墜樓意外，目前學生已無意識送醫搶救中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台灣大學第二活動中心4日傍晚驚傳學生墜樓意外，死者是網紅「木子小姐」。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者張君豪／台北報導

台灣大學第二活動中心4日晚間發生一起墜樓意外，社會系21歲李姓女大生「木子小姐」從該棟建物10樓墜至3-4樓間平台，傷重送醫不治。檢警調查後，在李女手機發現一篇日記，談到自己身心受創、罹患重度憂鬱症的心情。

▲4日傍晚台灣大學第二活動中心驚傳學生墜樓意外，目前學生已無意識送醫搶救中。（圖／記者張君豪翻攝）

案發後，檢警展開調查，發現李女手機筆記本內有一篇童年遭母親嚴格教育導致身心受創、罹患重度憂鬱症的文章。檢方5日上午相驗遺體，初步排除他殺嫌疑，加上死者男友、父親均無意見，目前李女遺體發還家屬。

據悉，台灣大學調閱第二活動中心監視器畫面，發現案發前李女自行搭電梯上樓，之後就發生墜樓意外排除他殺嫌疑，台大校安中心接獲學生報案後，立刻聯絡李女家住台南的父親北上。

不過，第一時間因李女父親未接手機，校安中心改聯絡與李女一起租屋在文山區通居的侯姓男友。當時同樣就讀台大的侯姓男學生聞訊，火速趕赴台大醫院，見到李女遺體當場崩潰痛哭，頻頻自責「沒有好好保護她！」

▲4日傍晚台灣大學第二活動中心驚傳學生墜樓意外，目前學生已無意識送醫搶救中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲4日傍晚台灣大學第二活動中心驚傳學生墜樓意外，死者是網紅「木子」小姐。（圖／記者黃彥傑攝）

侯男和李父透露，李姓女大生罹患重度憂鬱症多年，日前又因在Dcard發表「我台大休學跑去拍A片」吸引大批網友關注，過程中有不少網友撻伐指責，導致其心情嚴重低落。據悉，在墜樓意外發生前，李女曾有尋短言行，所幸被家人、男友勸慰，未發生意外。

事實上，台灣大學5日下午才發布聲明，強調李女並未尋短，校方已啟動校安機制積極介入輔導，結果李女傍晚就進入第二活動中心跳樓輕生，加上2日凌晨央台灣帶大學長興街男宿舍發生吳姓法律系學生跳樓輕生意外，接連傳出尋短喪命，已在台大校園內引發廣泛討論。

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