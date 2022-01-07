狂歡場地變篩檢站！桃機風暴擴大　市府「急增4處」籲民眾前往採檢

▲0107桃園市府防疫記者會。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

桃機群聚風暴擴大，目前已累計12例確診，而足跡部分幾乎涵蓋整個桃園市。對此，桃園市府除了原先設置的3處採檢站（龍岡大操場天幕、北區客家會館、黎明公園）外，今再緊急增設4處採檢站，提醒有相關足跡者盡速前往採檢。

桃市府7日下午召開防疫記者會，並公布最新疫調足跡，其中包含了食出韻便當店、金嗓歌友會、永和豆漿大王、永安漁港、SOGO百貨中壢店、7-11永安港門市、朗得利投幣式自助洗衣店、拉亞漢堡中壢三光店、7-11大享門市、王記食堂、新陶芳餐廳等11處地點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，桃市府表示，原本設立的3處採檢站（龍岡大操場天幕、北區客家會館、黎明公園）將會增設採檢時段，另外也將緊急增設4處採檢站，包含桃園區中路運動公園、中壢區中正公園、金嗓歌友會、平鎮區第一市民活動中心等，呼籲民眾有相關足跡者盡速前往採檢。

詳細採檢站及採檢時段：

龍岡大操場天幕：1/7、1/8、1/9上午9-12、下午2-5

北區客家會館：1/7、1/8、1/9上午9-12、下午2-5

黎明公園：1/7、1/8、1/9上午9-12、下午2-5

桃園區中路運動公園：1/8上午9-12

中壢區中正公園：1/7、1/9上午9-12

金嗓歌友會：1/7上午9-1130、下午3-7

平鎮區第一市民活動中心：1/7下午1-4