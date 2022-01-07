超跑三寶撞車影片曝！1480萬麥拉倫超車硬切　修理費報你知

記者林悅、游瓊華／連線報導

超跑三寶！台南日前發生一起車禍，一名吳姓男子駕駛一輛要價1480萬元的上空敞篷超跑麥拉倫600LT Spider，為了超車，無視外側車道33歲黃姓男子駕駛現代小客車按喇叭，硬是2度從內側車道切至外側車道，最後剎車不及差點追撞前車，趕緊右切又波及黃男駕駛的轎車，遭撞黃男氣得狂罵三字經，麥拉倫右側車身受損，車廠預估維修費用約50萬元。

▲1480萬麥拉倫超車沒空間還硬切，粗估維修費50萬。（圖／民眾提供）



據悉，這台麥拉倫為1480萬元600LT Spider，排氣量3799C.C.，600LT Spider為敞篷車型，2.9秒就完成破百加速，最高極速更是一舉來到315km/h（開篷）、324km/h（關篷）。

▲吳姓男子駕駛的麥拉倫600LT Spider一輛要價1480萬元。（圖／資料照片）

影片中可看到，麥拉倫先是欲從內側車道外切，遭黃男按喇叭，行駛一段距離後，麥拉倫又欲再度切到中間車道，頻頻逼近中間車道，但又疑車速過快，剎車不及差點撞上前車趕緊往右閃，與黃男駕駛的小客車擦撞。事發後，麥拉倫車主打開上掀式車門跳下車與對方理論，全程都被拍了下來。

台南市警五分局指出，本案發生於2021年12月30日下午5時47分，北區中華北路二段發生的A3車禍事故，係1部麥拉倫跑車，疑因變換車道不當追撞他車，警方已依規定受理查處。

▲維修費粗估50萬。（圖／民眾提供）

台南市警五分局指出，2021年12月30日下午5時47分許，35歲吳姓男子，駕駛麥拉倫跑車，沿中華北路二段內側快車道東向西行駛，行駛至事故地點向右變換車道時，與同向沿外側快車道直行，由33歲黃姓男子所駕駛自小客車發生碰撞肇事，致雙方車輛受損，幸無人員受傷，雙方駕駛人均無酒駕。警方依法受理，並現場進行勘查測繪蒐證，全案由警方查處中。