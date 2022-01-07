　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳時中自揭第3劑想打高端！接種間隔縮短本月底「768萬人符資格」

▲▼指揮中心1/7記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心1/7記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布第三劑間隔即起縮短為至少12週，指揮官陳時中預估，月底符合資格者達768萬人，接著二月還有5百多萬人，將是一波高峰，至於是否重啟預約平台，屆時討論；而被問及第三劑是否已打，陳時中說還沒有，前兩劑打AZ的他，原本第三劑想打AZ，但是專家不建議，所以他打算改打高端。

中央流行疫情指揮中心今(7)日表示，因應國內發生Omicron變異株本土確診病例，社區感染風險提升，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)決議，已接種兩劑COVID-19疫苗且間隔滿12週(84天)以上之滿18歲民眾，應儘速接種1劑COVID-19疫苗追加劑，以提升免疫保護力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心說明，昨(6)日召開ACIP會議討論COVID-19疫苗接種策略，考量國內外COVID-19疫情升溫，為降低社區傳播風險，專家指出，建議滿18歲以上民眾於完整接種COVID-19疫苗基礎劑12週後，應接種1劑追加劑，以提升個人及群體免疫力。追加劑接種廠牌建議如下：

一、以mRNA疫苗(如Moderna、BNT)或蛋白質次單元疫苗(如高端)完成基礎劑：追加劑可以選擇接種Moderna(半劑量)、BNT、高端或AZ疫苗。

二、以AZ完成基礎劑：追加劑可選擇接種mRNA或蛋白質次單元疫苗。

指揮中心指出，目前國內疫苗庫存充足，將請地方政府衛生局儘速擴充接種量能，符合接種間隔的民眾可透過「COVID-19疫苗防治一網通」( https://antiflu.cdc.gov.tw/Covid19 )或地方政府衛生局公告，查詢鄰近合約醫療院所提供施打之疫苗廠牌及接種時間。

ET快訊
北市明早9點加開第三劑預約　可選莫德納、BNT
快訊／確診女曾去北車用餐！　北市府證實了
1922平台暫關「第3劑怎預約？」　超神疫苗地圖使用方式一次
守不住就禁內用　柯文哲：「聚餐」比拍照唱歌更危險
李柏璋認了就是「沒品維尼」！PTT黑球員「妻待產約砲」遭起訴
她攔公車遭撞驚悚片曝！　小貨車一路倒退輾斃
月底768萬人可打第3劑　陳時中揭自己想打「這廠牌」
快訊／柯文哲宣布北市醫院、長照機構暫停探視
快訊／最新11處確診足跡公布！　SOGO、永安漁港、超商
境外今暴增58例　陳時中預言：明天會比今天多
群聚染金嗓歌友會家人　陳時中定調：「社區傳染」已經成立
尾牙還能辦嗎？　陳時中坦言：非必要少參加

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

石斑魚被陸禁銷是政治打壓？漁業署：不臆測、用科學釐清

高雄開出「暫緩老人健檢」第一槍　陳時中「不反對」有原因！

感染源頭是她！一圖秒懂機場群聚關係　防疫司機另有隱形傳播鏈

12星座「摸不透」舉動　代表想你了

1922平台暫關「第3劑怎預約？」　超神疫苗地圖曝！使用方式一次看

柯文哲嫌防疫旅館體檢3月完成太慢　陳時中冷回：這是地方管理事務

小姨子「連小孩錢也偷」！他氣炸趕出門　下秒遭岳父母罵：沒良心

醫院加嚴管制高雄開第一槍　台中市：按照中央防疫規定辦理

陳時中自揭第3劑想打高端！接種間隔縮短本月底「768萬人符資格」

撞見已婚主管「激吻女下屬」…他隔天慘被調職：我都答應不會說了

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

登山攀布洛阿特峰手指深層凍傷　發黑像石頭被截肢仍保有熱情！

楊祐寧直擊「夫妻吵架」自嘲：湊什麼熱鬧　林心如狠甩霍建華巴掌...「啪」超響亮

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

拾荒男酒駕被攔...怒掏斧頭逼近　員警對空鳴3槍、噴辣椒水壓制！

石斑魚被陸禁銷是政治打壓？漁業署：不臆測、用科學釐清

高雄開出「暫緩老人健檢」第一槍　陳時中「不反對」有原因！

感染源頭是她！一圖秒懂機場群聚關係　防疫司機另有隱形傳播鏈

12星座「摸不透」舉動　代表想你了

1922平台暫關「第3劑怎預約？」　超神疫苗地圖曝！使用方式一次看

柯文哲嫌防疫旅館體檢3月完成太慢　陳時中冷回：這是地方管理事務

小姨子「連小孩錢也偷」！他氣炸趕出門　下秒遭岳父母罵：沒良心

醫院加嚴管制高雄開第一槍　台中市：按照中央防疫規定辦理

陳時中自揭第3劑想打高端！接種間隔縮短本月底「768萬人符資格」

撞見已婚主管「激吻女下屬」…他隔天慘被調職：我都答應不會說了

友達旗下創利空間攜世新大學　架「混合實境智能攝影棚」強攻元宇宙

石斑魚被陸禁銷是政治打壓？漁業署：不臆測、用科學釐清

「全世界都是高風險國家」　柯文哲：但來自美國的防疫壓力最大

快訊／高雄貪警遭收押！涉包庇賭博餐廳　去年6月才「酒駕退休」

柔道男神楊勇緯現身站台 為體育署適應體育發展中心揭牌

國際特赦組織台灣分部　發起響應「寫一封信改變生命」活動

雲林19歲女染髮和老爸大吵離家　一週後才報警...原因令人傻眼

高雄開出「暫緩老人健檢」第一槍　陳時中「不反對」有原因！

時隔1個半月「同條魚」又上鉤　他曬照看1位置認出…網笑：歸剛欸

感染源頭是她！一圖秒懂機場群聚關係　防疫司機另有隱形傳播鏈

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

生活熱門新聞

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業

快訊／陳時中證實桃機個案增加！

東吳大學驚傳財務赤字　強制系所上繳系友捐款引反彈

Omicron入社區！台大醫示警「很快殺進台北」

冬雷響！冷氣團再襲一張圖看3變天

桃機群聚+12「獅子王翻版？」　醫：可能更嚴重

快訊／第三劑間隔即起縮短「至少12週」

第3劑間隔縮短至3個月　最快今公布

G級妹穿老虎裝秀「青筋奶」　網見胸前痣大讚

快訊／桃機保全、歌友會人員確診！群聚增為12人

歌友會增3例　網：算進入社區了

即／桃機群聚累計12例確診！王必勝現身說明

歌友會3確診全突破性感染　接種2劑疫苗廠牌曝

醫：桃機是Omicron群聚　全台隨時升級

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

熊熊「我是服務型」揭私密片內幕

小鐘鬆口將脫單　約「巨胸版黃捷」吃年夜飯！

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業

夫妻買鄉下500萬透天　網狂勸「不如選公寓」

中壢爆面試性侵！亮真槍「生理期也不放過」

163具百年童屍「還活著」雙眼緊盯

24歲小鮮肉戀上48歲阿姨　同居2天幻滅報警

陶晶瑩店開張「排45分鐘麵沒熟」　她親道歉：下次請你

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

台灣最年輕死刑犯　自認罪有應得拒打麻藥

快訊／陳時中證實桃機個案增加！

東吳大學驚傳財務赤字　強制系所上繳系友捐款引反彈

Omicron入社區！台大醫示警「很快殺進台北」

即／國道1號死亡追撞　駕駛斷頭慘死

冬雷響！冷氣團再襲一張圖看3變天

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻
聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面