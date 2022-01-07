高雄開出「暫緩老人健檢」第一槍　陳時中「不反對」有原因！

記者嚴云岑／台北報導

因應桃園機場群聚擴大，指揮中心昨起要求台北等4縣市應變醫院應於3日內恢復開設專責病房，各縣市也紛紛祭出應變措施，高雄市長陳其邁就開出「暫緩老人健檢」第一槍。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「可以啊，我不反對」，不緊急的醫療都可先停掉，先把緊急醫療應變準備好，才能應付隨時爆發的疫情。

因應當前北部Omicron本土疫情風險遽增，指揮官陳其邁市長6日召集專家小組決議全面提升高雄市防疫醫療整備，並啟動第一波醫院加嚴管制措施，包含1/8起全面暫緩老人健檢，探病每日固定1時段且最多2訪客，以及陪病者以1名為限等。

對此，陳時中表示，盤點台灣醫療量能，醫院住房率多落在80~85%之間，現在要求縮減20%急性病房作為專責病房使用，當然會產生排擠，但在緊急時刻也請國人多多體諒，也請非急重症者暫緩就醫，否則到時醫療量能不足，可能會形成更大社會壓力。

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依據指揮中心公布資料，截至6日台北區與北區專責病房與負壓病房合計開設1179間，增開後總數會達到1453間，其中台北區500床以上急救責任醫院會提供436間、北區會提供150間。醫療應變組副組長羅一鈞說，若全數開設完成，應該足以應付接下來境外移入病例，後續會再是病例數看是否需進一步調整。