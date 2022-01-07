台南楠西梅嶺梅花盛開　賞花接駁車改至台3線「綠柏園」轉乘

▲台南楠西梅嶺賞梅，自1月8日起改為洽借「芒果農創玫瑰綠柏園」大型停車場作為接駁點，接駁車也加密到15分鐘1班，歡迎民眾把握花期多加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南楠西梅嶺梅花盛開，吸引不少遊客利用元旦連假前往賞梅，台南市交通局邀集相關單位檢討首週交通情形，因原接駁點「梅嶺資訊站」停車位有限，自1月8日起改為洽借「芒果農創玫瑰綠柏園」大型停車場作為接駁點，接駁車也加密到15分鐘1班，歡迎民眾把握花期多加利用。

交通局局長王銘德表示，黃偉哲市長大力推薦山區賞梅觀光行程，特別責成相關單位做好交通疏導工作。考量山區停車空間有限，交通局檢討第一週交通情形後，採取「區外停車、區內接駁」策略，請民眾配合指揮引導。

交通局長王銘德表示，因原接駁點「梅嶺資訊站」停車位有限，市府特別改為商借「芒果農創玫瑰綠柏園」（位於楠西區水庫路9號，台3線旁）作為轉乘停車場，容量增加3倍以上。

交通局長王銘德指出，交通局已趕工於台3線沿路設置指標，請欲搭乘接駁車的民眾，依照引導前往「綠柏園」停放，再搭乘免費接駁車上山。接駁車班距大幅加密，由原30分鐘加密至每15分鐘1班次，且依人潮機動加班。時間也提前1小時，自上午9時開始運行，末班車下山為下午4時。

另搭乘大台南公車旅客，請於玉井站轉搭「綠22」線上山，交通局已協調客運業者，逢假日增開玉井14:30發車及梅嶺15:10梅嶺發車班次，以疏運人潮。

交通局表示，以上停車轉乘及加密班次等措施，將於1月8、9、15、16、23等週末假日，及春節假期的大年初一至初六（2月1日至6日）實施，並滾動檢討調整班次，歡迎民眾多加利用並注意公告資訊。

公共運輸處表示，防疫沒有假期，公運處持續協請業者針對車內扶手、座椅等設備皆加強消毒頻率，也呼籲乘客務必遵守車內全程戴口罩、車廂內勿飲食兩原則確保健康。