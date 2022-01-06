澎湖漁船擱淺礁岩船長失蹤　龍門電纜頭沙灘發現遺體

記者陳洋／澎湖報導

澎湖籍漁船龍明利168號3日中午不知何故擱淺在澎湖尖山海域淺礁上，而且謝姓船長已不見蹤影，澎湖海巡隊獲報後派出巡防艇海上搜索，岸巡也出動沙灘車和人力在海灘上巡邏，連空偵機也已出動，昨(5日)下午，民眾報案龍門電纜頭沙灘發現一具男屍，經確認就是失蹤的謝姓船長，檢方將相驗查明死因。

▲經過連日搜尋，失蹤船員大體在龍門電纜頭沙灘尋獲。（圖／記者陳洋翻攝）

3日中午有民眾發現有漁船擱淺在尖山海域淺礁上，隨即電話報案，海巡隊出動巡防艇靠近登船後，發現船上完全不見人影，透過資料調閱僅得知船長姓謝，是一人駕船出港，擔心船長是不是在船隻擱淺後也跟著落海。

▲澎湖籍漁船龍明利168號3日中午不知何故擱淺在澎湖尖山海域淺礁上，謝姓船長已不見蹤影（圖／第七岸巡隊提供）

5日中午12時19分石姓民眾向澎湖縣政府警察局報案，指稱在龍門電纜頭沙灘發現大體。龍門派出所、湖西消防分隊、龍門安檢所及第七岸巡隊司法小隊等單位，都派員往現場，並「龍明利168」家屬前來，經其弟弟前往抵達現場確認，該大體為「龍明利168」失蹤船員謝萬發，大體先送往菊島福園，並由龍門派出所報請檢察官辦理後續相驗事宜。