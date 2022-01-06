　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

澎湖漁船擱淺礁岩船長失蹤　龍門電纜頭沙灘發現遺體

記者陳洋／澎湖報導

澎湖籍漁船龍明利168號3日中午不知何故擱淺在澎湖尖山海域淺礁上，而且謝姓船長已不見蹤影，澎湖海巡隊獲報後派出巡防艇海上搜索，岸巡也出動沙灘車和人力在海灘上巡邏，連空偵機也已出動，昨(5日)下午，民眾報案龍門電纜頭沙灘發現一具男屍，經確認就是失蹤的謝姓船長，檢方將相驗查明死因。

▲▼ 經過連日搜尋，失蹤船員大體在龍門電纜頭沙灘尋獲。（第七岸巡隊提供）。（圖／記者陳韋男攝）

▲經過連日搜尋，失蹤船員大體在龍門電纜頭沙灘尋獲。（圖／記者陳洋翻攝）

3日中午有民眾發現有漁船擱淺在尖山海域淺礁上，隨即電話報案，海巡隊出動巡防艇靠近登船後，發現船上完全不見人影，透過資料調閱僅得知船長姓謝，是一人駕船出港，擔心船長是不是在船隻擱淺後也跟著落海。

▲▼ 經過連日搜尋，失蹤船員大體在龍門電纜頭沙灘尋獲。（第七岸巡隊提供）。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖籍漁船龍明利168號3日中午不知何故擱淺在澎湖尖山海域淺礁上，謝姓船長已不見蹤影（圖／第七岸巡隊提供）

5日中午12時19分石姓民眾向澎湖縣政府警察局報案，指稱在龍門電纜頭沙灘發現大體。龍門派出所、湖西消防分隊、龍門安檢所及第七岸巡隊司法小隊等單位，都派員往現場，並「龍明利168」家屬前來，經其弟弟前往抵達現場確認，該大體為「龍明利168」失蹤船員謝萬發，大體先送往菊島福園，並由龍門派出所報請檢察官辦理後續相驗事宜。

ET快訊
網紅空姐偷吃「還被拍性愛片」GG了　被判賠1836萬
《全明星》爆意外！20歲藍隊主將「被抬上擔架送醫」
PTT表特聖女宣布當媽！超仙美照看不出「意外懷孕」
常經過防疫旅館！　見一幕嘆「出事不意外」
侯怡君報喜收到「好消息」！　留言刷整排：恭喜
歌友會「2小時完成270人採檢」　醫急了：有人沒來
快訊／桃機800多名清潔工「採檢結果出爐」
歌友會成員「約1000人」分7小隊！　牆貼滿活動照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義男車內遭轟頭　警策動槍手到案！疑涉廢棄土方糾紛

網紅張比比偷腥攝影師代價曝！丈夫求償1836萬　法院判准了

稱蔡正元「特務出身」！管仁健遭控妨害名譽獲判無罪確定

超大咖「毛毛蟲」搶食廢土工程　車隊衝中南部亂倒爽賺1.7億

外送保溫袋太顯眼！他機車被賊鎖定　後車廂沒關好錢包秒被偷

高雄國中師罵學生「賤、畢業肚子帶顆球」　教育局說話了

高雄資深老師施暴！罵學生草包、賤、比狗還不如　校方僅記1申誡

澎湖漁船擱淺礁岩船長失蹤　龍門電纜頭沙灘發現遺體

妻太愛逛美妝賣場「不給買就罵人」！人夫還不能洗澡　崩潰訴離

快訊／偷錄私密片恐嚇球星換「原味束褲」　譚傑龍等上百球員受害

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

台大女學生墜樓亡疑為「木子小姐」　父親連夜做筆錄沉默返家

半夜沙灘散步突驚見一群「沙頭」　狂亂晃發出怪叫ㄎㄧㄤ度爆表XD

賀軍翔模仿無尊「大露牙齦」崩壞了XD　洗完澡直播「下半身沒穿」藍隊全暴動

能救先救！馬公漁市賣抱卵母蟹　公視前董事長霸氣全部買下放生

YouTuber美麗妄娜突宣布頻道停更！　 「決定離開台灣」：沒什麼人喜歡我

嘉義男車內遭轟頭　警策動槍手到案！疑涉廢棄土方糾紛

網紅張比比偷腥攝影師代價曝！丈夫求償1836萬　法院判准了

稱蔡正元「特務出身」！管仁健遭控妨害名譽獲判無罪確定

超大咖「毛毛蟲」搶食廢土工程　車隊衝中南部亂倒爽賺1.7億

外送保溫袋太顯眼！他機車被賊鎖定　後車廂沒關好錢包秒被偷

高雄國中師罵學生「賤、畢業肚子帶顆球」　教育局說話了

高雄資深老師施暴！罵學生草包、賤、比狗還不如　校方僅記1申誡

澎湖漁船擱淺礁岩船長失蹤　龍門電纜頭沙灘發現遺體

妻太愛逛美妝賣場「不給買就罵人」！人夫還不能洗澡　崩潰訴離

快訊／偷錄私密片恐嚇球星換「原味束褲」　譚傑龍等上百球員受害

林昶佐合體林靜儀拍片　最新CF曝光：團結作伙疼惜台灣

搶約第三劑一「莫」難求！北市2醫院額滿關診　高端接種數勝BNT

RCEP生效》沈榮欽／對台衝擊有限　揭「印太經濟架構」硬傷

嘉義男車內遭轟頭　警策動槍手到案！疑涉廢棄土方糾紛

NFL超級盃農曆年後2／14開打　美國疫情升溫尋場館備案

唱歌每分鐘狂噴「2.5萬顆病毒飛沫」！醫提研究警告：口罩不能脫

國鼎解盲先知！破萬張買單盤前賭贏　最多賺逾1.7倍

台北鄉民推薦！蚵仔滷肉飯豐腴海味嘴裡炸　兩倍大炸鮮蚵超少見

「3歲筋肉浩克」1歲半能搬家具！罹罕病迎轉機　長大健美身材走鐘

美輪阿姨爆紅！網認證「手機桌布換成她」招財又爆桃花　日都市傳說瘋傳

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

社會熱門新聞

木子小姐相驗結果出爐！男友自責發聲

失業壓力大　老師2021年最後一天輕生

千字文控長官性侵輕生亡　執行長被逆轉起訴刑15年

臥龍洞3屍命案！情侶檔今解剖

最高法院年終趕進度　3惡魔釀17冤魂統統免死

台大木子小姐墜樓亡　手機藏一封信

獨／500天讓執行長被逆轉　哥哽咽憶妹說話了

南投3死扯出驅魔案　前女友曾告3死者

嘉義東石深夜槍響　24歲男頭部中彈送醫

高雄遲緩兒遭球棒隊痛毆！4嫌殺人未遂罪移送

即／幫潑屎妹復仇　黑底爸找人糞襲160cm男

側錄片恐嚇球星原味束褲　上百球員受害

中和男連撞5人！家長等接送幼兒被撞　

餐廳醉男走路不穩撞到人　遭屁孩拿酒瓶爆頭

更多熱門

相關新聞

海豚媽目睹幼子喪命　重回傷心地也身亡

海豚媽目睹幼子喪命　重回傷心地也身亡

日前在蘇格蘭法夫郡龍比角（Crombie Point）海岸，發現一對擱淺的海豚母子，小海豚重傷不治，海豚媽媽則受了輕傷，經救援隊處理過後，便放回大海，豈料，隔日海豚媽媽重回擱淺地，似乎是過於思念孩子，在救援隊抵達後，不幸身亡。

期全面禁捕抱卵母蟹　前公視董座霸氣買蟹放生

期全面禁捕抱卵母蟹　前公視董座霸氣買蟹放生

枋寮沿海連出鰻金潮　全台漁船搶撈年終大獎

枋寮沿海連出鰻金潮　全台漁船搶撈年終大獎

澎湖漁船擱淺　陸空搜索搶救

澎湖漁船擱淺　陸空搜索搶救

基隆漁船載444箱私菸　海巡攔截市值1400萬

基隆漁船載444箱私菸　海巡攔截市值1400萬

關鍵字：

澎湖漁船擱淺搜救

讀者迴響

熱門新聞

王力宏離婚風向大轉！網友湧李靚蕾微博狂噴

確診清潔工連5天到場！金嗓歌友會現場曝光

木子小姐相驗結果出爐！男友自責發聲

切割李靚蕾財產對半分！　王力宏返台「手機反拍媒體」背後藏內幕

多人呼吸道症狀看診　醫曝Omicron症狀和感冒難分

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

62歲富婆「大戰14個嫩老公」消失2年悽慘現況曝光

台積電掛721元買22張　網封大學長

氣溫僅16度！APPLE遊花蓮「泳池辣照」曝光

限時2天「這3組名字」爽喝13元手搖杯

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

失業壓力大　老師2021年最後一天輕生

驚！40多歲金控品牌長驟逝　 公司只說「職務調整」

有家長確診！桃園觀音某國小緊急通知明停課

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面