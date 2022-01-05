拒檢逃逸警轟9槍制止　逃亡25天落網他稱：不想坐牢啦

記者黃宥寧／台北報導

北市士林交通分隊警上月10日於中正路、文昌路口執行攔查勤務時，有毒品前科李嫌駕駛租賃車違規左轉，警上前盤查李拒檢還加速逃逸，員警情急之下，開9槍射擊車輛左前輪，仍遭他衝撞警用摩托車逃逸，並棄車在北投一帶。警成立專案小組後，發現李嫌不斷在北北桃地區躲藏，更透過陳姓等2名友人幫忙掩護，長期埋伏後終於在4日將李嫌查緝到案。

李姓嫌犯（43歲）因違反毒品防制條例遭法院判4個月刑期，但因執行未到遭到發布通緝，他上月10日駕駛著租賃車行經士林區中正路、文昌路口違規左轉，士林交通分隊警上前攔查，他因心虛一路加速逃逸，交通警一路跟車到北投區自強街一帶，李嫌竟將小客車開進死巷後，警方持槍喝令他下車受檢，他卻倒車衝撞員警，謝姓員警見狀立即開9槍射擊小客車左前輪胎，仍遭他駕車衝撞警用機車後逃離現場，隨後也在北投致遠路找到他丟棄的車輛。

▼李嫌將租來的車丟棄在北投一帶 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方鎖定他是毒品通緝犯後，立即報請士林地檢署王碩志主任指揮偵辦，李男面對警方查緝，先跑到家住三重的陳姓友人（42歲）家，陳及姊夫明知警方正在查緝李，仍提供住處讓他避風頭。

住了3天後，李嫌覺得不妥仍繼續在雙北桃園地區變更地點四處躲藏，警方歷經數星期埋伏守侯，終於在本月4日與桃園市政府警察局中壢分局聯手，在新北八里區廢棄屋內，將李嫌查緝到案，全案訊後解送新北地檢署歸案。

▼士林分局經數星期埋伏，終於在4日於八里區廢棄屋內將他查緝到案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

沒有工作的李嫌向警方坦承，他就是不想入監服刑，才不斷逃，至於生活花費都是家人提供的，全案訊後將他解送新北地檢署歸案，另外他逃亡期間涉嫌藏匿掩護的陳、劉2名友人，也將依藏匿人犯罪嫌移請地檢署偵辦。