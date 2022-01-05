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酒醉男搭小黃「120不用找！」下秒變臉狂討5元：拎盃拿槍來掃

▲一名酒醉男付車資時先是稱「不用找了」，事後又變臉怒嗆運將。（圖／翻攝自爆料公社）

▲一名酒醉男付車資時先是稱「不用找了」，事後又變臉怒嗆運將。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

高雄日前才有一名女子狂譙運將「力宏敢啦」引發社會關注，不料近日又有一名男子疑似酒醉搭乘計程車，結果卻在付車資時，先是說了「120不用找，沒5元的」，而司機向他道謝後，男子卻又突然暴怒「謝X小啦！找5塊給我！」甚至還恐嚇「拎盃如果要處理，就拿槍來掃啦！」讓不少網友看傻，直呼「為了5元，不覺得丟臉嗎？」

臉書社團「爆料公社」4日分享一段影片，只見一名酒醉男子正翻找零前付計程車車資，最後好不容易掏出120元的零錢，還大氣的跟司機說了聲「不用找了，沒5元的」，司機見狀後，也禮貌地回了一句「謝謝」，不料酒醉男這時突然變臉，看著司機狠嗆「找5元給我啦！謝X小啦，我給你120元，不用找錢？」讓司機瞬間傻眼。

▲一名酒醉男付車資時先是稱「不用找了」，事後又變臉怒嗆運將。（圖／翻攝自爆料公社）

對此，該名司機也馬上拿出5元要找給對方，並頻頻道歉「先生不好意思，我聽錯了」，沒想到酒醉男越聽越氣，不斷跳針「你幾歲啦？今年幾歲啦？我50啦！」甚至還報上自己的名號，一下說「我誰？我怕你歐？我阿海啊！」一下又改口「這整條街都認識我，我叫阿俊！要不爽就放風聲，先打聽我阿俊是誰！」甚至還揚言「拿槍來掃」，脫序行徑全被車內攝影機給拍下。

影片曝光後，許多網友紛紛痛批，「混成這樣，真的拜託不要報堂口」、「可憐！我阿嬤84歲才失智，這個年紀輕輕就...真慘」、「以前不知道，以後外號就叫5摳（5元）俊啊」、「是江湖人稱，坐車給藍三（零錢）的五塊俊嗎？」、「他口中報的那些幫那些堂不給他處理一下嗎？這咖小在丟你們的臉耶」、「喝酒的錢都不止了，為了5元，不覺得丟臉嗎？」

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