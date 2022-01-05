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桃機染疫擴大！「確診者跨年曾擺攤」陳時中再下口罩令　急設3採檢站

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣桃園機場清潔人員確診本土，染疫擴大到同職場同事和防疫計程車司機，中央流行疫情指揮中心也緊急召回數百名司機採檢，由於清潔員曾在跨年到忠貞市場擺攤，指揮中心也急設採檢站。另外，指揮官陳時中也再下口罩令，規定外出全程戴口罩，免戴口罩相關鬆綁措施全部暫停。

指揮中心昨公布4例本土個案，其中包含3日晚間確診的桃園機場清潔員、同職場員工和防疫計程車司機。機場清潔人員為案17230，今檢案17238～案17240，案17238及案17239均為同職場工作人員，案17240為防疫計程車司機。

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值得注意的是，清潔員曾在去年12/30、12/31兩日上午9時至12時有至忠貞市場（中壢前龍街路段）擺攤賣小孩耳環、公仔、髪圈等，衛生單位已針對該市場進行疫調及接觸者匡列，並進行清消作業。另外，指揮中心也緊急召回600名防疫計程車司機採檢。

▲▼桃園市防疫強化措施。（圖／指揮中心提供）

▲桃園口罩令恢復。（圖／指揮中心提供）

不過由於清潔員曾在市場擺攤，指揮中心也緊急設立3大採檢站，包括龍岡大操場天幕（平鎮區公所）、北區客家會館草坪和龍岡黎明公園，將在1/4~1/7提供採檢服務。

該此染疫事件目前已向外擴及，指揮中心也緊急針對桃園再下口罩令，從1/4~1/7，外出全程佩戴口罩，除有飲食需求得免戴口罩外，均須佩戴口罩，其他得免戴口罩情形，全部暫停，而其防疫措施（非戴口罩相關規定）仍依現行二級警戒標準辦理。

臨時採檢站地點：
龍岡大操場天幕（平鎮區公所）-聯新醫院
北區客家會館草坪（八德區公所）-國軍總醫院
龍岡黎明公園（中壢區公所）-部立桃園醫院

開設日期：
1/4 （二）下午2-5
1/5 （三）上午9-12、下午2-5
1/6 （四）上午9-12、下午2-5
1/7 （五）上午9-12、下午2-5

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