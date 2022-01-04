綠營守護「雙林」3大造勢一次看　蔡英文、賴清德、蘇貞昌總動員

▲針對中二立委補選、罷昶，民進黨選前舉辦3場大型造勢，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌全面動員，皆會到場力挺候選人林靜儀，以及守護立委林昶佐。（圖／蔡沐霖臉書）



記者陶本和／台北報導

面對9日即將舉行的台中二選區立委補選、台北中正萬華立委林昶佐罷免案，民進黨再次全黨精銳盡出。根據規劃，總統蔡英文、副總統賴清德在8日分別奔走台北、台中兩場選前造勢活動。

首先，在台中第二選區方面，民進黨推出候選人林靜儀，力戰地方勢力強大的國民黨候選人顏寬恒，喊出「守民主、護正義」的口號。近日，綠營內部全體黨公職採車輪戰，大動作在台中二選區大街小巷奔走拉票。

在大型造勢的規劃上，綠營於7日晚間6時30分，率先於追分夜市舉辦「大肚場」，本場確定邀請副總統賴清德出席發表談話；接著，8日「選前之夜」，將在晚間6時30分於烏日日出停車場舉行，至於出席黨內大咖，目前確定總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院副院長蔡其昌，以及前台中市長林佳龍親自到場發表談話。

至於「罷昶」方面，民進黨同樣精銳盡出，日前立法院黨團總召柯建銘也親率大批民進黨立委，一起在中正萬華的大街小巷幫忙拉票，守護林昶佐。

在大型造勢的規劃方面，綠營在8日晚間投票之夜，晚間6點在龍山寺前廣場，舉辦「終結惡戰、團結之夜」活動，總統蔡英文、副總統賴清德，以及行政院長蘇貞昌「執政黃金鐵三角」都確定出席力挺。

▼針對中二立委補選、罷昶，民進黨選前舉辦3場大型造勢，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌全面動員，皆會到場力挺候選人林靜儀，以及守護立委林昶佐。（圖／蔡沐霖臉書）

