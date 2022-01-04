陶博館語音導覽升級！用手機臉書就能聽　8種語言+手語服務都有

▲新北市鶯歌陶瓷博物館語音導覽升級，用手機臉書私訊功能就可聆聽專屬個人導覽。（圖／新北市立鶯歌陶瓷博物館）

記者林育綾／綜合報導

新北市鶯歌陶瓷博物館語音導覽升級！即日起只要用手機下載臉書messenger，就能召喚個人專屬導覽機器人，常設展除了有8種版本語言，還有線上手語版導覽服務，讓導覽無障礙。其中「偶然人間」特展也加碼推出語音導覽服務，離開博物館後，還能隨時打開聆聽。

陶博館表示，此次升級個人導覽服務，觀眾只要用自己的手機或其他行動裝置，下載臉書「messenger」App，就能使用直覺式的操作語音導覽服務。在展場中，掃瞄智慧導覽的QR Code，進入陶博館粉絲專頁messenger，選擇「常設展語音導覽」，再點選語言別，在展場中找到想觀賞的作品，輸入該件作品的導覽編號，或掃描作品前的QR Code，就可同步聆聽作品導覽。

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▲只要用手機下載臉書messenger，就能召喚個人專屬導覽機器人。（圖／新北市立鶯歌陶瓷博物館）



陶博館提到，隨著智慧型手機、社群媒體的普及，對於知識的傳遞及學習進入一個新的層面，除了提供定時、團體預約的導覽員服務，在新年度提供常設展及陶瓷藝術園區展品的華語、英語、日語、臺語、客語、韓語、越南語、兒童專屬等8種版本的語音導覽，另還有線上手語版導覽服務，讓導覽無障礙。



其中「偶然人間」特展也加碼推出語音導覽服務，只要循著導覽地圖，尋找對應的作品，將地圖上的作品貼紙完成收集後，即可向展場人員兌換特展專屬筆記本。而所有導覽內容在看過展覽、離開博物館後，還能隨時打開聆聽，繼續重溫展覽內容。

新北市鶯歌陶瓷博物館

地址：239新北市鶯歌區文化路200號

電話：(02)8677-2727