董娘控夫與看護胡搞要求遮羞費　法官判決敗訴原因曝

▲85歲的呂姓老翁遭妻子控訴與看護有染，法官認定呂翁患有多重疾病，且呂妻無相關證據證明2人有染，判呂妻敗訴。（圖／示意圖，與本案無關／記者周宸亘攝）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名85歲的呂姓老翁，2020年間因患有多重疾病，且行動不便，因此聘雇一名廖姓女子為24小時看護，以協助其生活起居，不料卻被老翁的妻子認為2人睡在一起，怒向廖女求償65萬元。而高雄高分院審理後認為，從各項證據來看，皆看不出呂翁和看護有一腿，判妻子敗訴定讞。

高齡85歲的呂姓老翁2020年間身體開始出現狀況，患有脊椎與雙膝退化性關節炎、糖尿病、高血壓、失智症等多重疾病且行動不便，呂翁的2個兒子因未與父親同住，恰好在探視父親的過程中，遇上也前來探視廖姓女子，2人在閒聊的過程中得知廖女想要取考取長照證照，而呂翁的兒子也向廖女表示，由於父親的身體狀況越來越差，擔心外傭無法完整照顧父親，如果廖女能順利考取證照的話，願以每月45K聘請廖女照顧。事後，廖女順利考取證照，並在呂翁兒子的同意下，在2020年間7月正式上工。

不料廖女正式開始照顧呂翁後，卻被呂翁的妻子發現廖女曾多次夜宿在呂翁的住處，因而認為2人有一腿，怒向廖女求償65萬元。

庭審時，廖女向法官指出，自己受聘於呂翁的兒子，24小時照顧呂翁，因工作因素偶爾會寄宿在呂翁的住處。一審，法官審酌相關監視器畫面後認為，廖女和呂翁2人完全沒有任何親密措施，而2人在同一空間時，另名外傭也多半在場，認為呂妻並無提出任何有利證據，證明呂翁和廖女2人有一腿，因而判呂妻敗訴。呂妻不服，上訴二審。

高雄高分院審酌呂翁之診斷證明書，與相關證人證據後指出，呂翁在2020年7月間已餘85歲，且患有多重疾病，在客觀行動能力尚不若一般人靈活，更有跌倒致受嚴重傷害之可能，呂翁的兒子為讓呂翁的日常生活需有較好的照顧品質，因而委託和呂翁熟識的廖女作為24小時看護，並無違背常情，且從呂妻從提出的電梯監視器錄影翻拍照片來看，也看不出呂翁和廖女2人有任何親密舉動，再次判呂妻敗訴，全案定讞。