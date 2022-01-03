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社會 社會焦點 保障人權

電鍍廠偷排氰化物！21歲新婚工人喊「爸我不行了」亡…留妻2幼子

▲前置作業未確實，三重下水道釀意外。（圖／新北市政府提供）

▲當時陳姓父子進入下水道施工，未料卻雙雙中毒昏厥被送醫。（圖／資料照）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名新婚滿周年的21歲下水道工人，維護三重中正北路污水道昏迷，跟身旁的父親說，「爸，我不行了…」隨後倒地身亡。原以為是沼氣中毒，後來檢警發現是電鍍工廠「秋棠企業」偷排含有「氰化物」的強酸廢水所致！新北地檢署先給予被害者家屬415萬犯罪被害補償金，再向秋棠企業少東張皓竣求償。

事情發生在2015年6月3日晚間，龍祥環保公司承接新北市府的污水下水道管線維護工程，並派遣陳姓父子前往作業。不料，年僅21歲的陳男才進到人孔蓋內不久，隨即說了一句「爸，我不行了」便陷入昏迷。

當時45歲陳父及另一名41歲盧姓工人見狀，趕忙上前想要搶救，卻因呼吸困難接連倒地，3人全被送往醫院搶救；不過，陳男最後仍未能脫險，不幸身亡。據了解，陳當時才和妻子結婚登記1年又2天卻喪命，留下24歲孕妻及一名6個月大的女兒，事發半年後陳妻又產下一子。

當初檢警調查時，一度懷疑3人是沼氣中毒，經相驗才赫然發現3人是吸入氰化物毒氣昏迷。為此，新北市環保局開始清查所有會使用該下水道的工廠，最後循線追出上游電鍍工廠「秋棠企業」偷排大量的泡沫綠色廢水，且PH值僅2.59屬強酸，還內含銅、鎳、鉻和氰化物等有毒物質，遠遠超過標準值；其中鎳含量更是超標120倍，令人咋舌。

▲前置作業未確實，三重下水道釀意外。（圖／新北市政府提供）

▲秋棠電鍍廠偷排廢水造成1死2傷。（圖／資料照）

新北地院審理時，負責處理廢水的34歲張皓竣不僅否認犯案，還聲稱工廠廢水設備早已更新完善，沒有偷排廢水的必要，但經實地調查、檢測後，這番說詞立刻不攻自破。

法官認為，張皓竣身為甲級廢棄物處理技術員，明知標準處理流程，卻為節省經營成本私設管線排放廢水，造成1死2傷，且還未與傷者家屬達成和解或賠償，一審依《水污法》判處9年，並另罰秋棠500萬元，同時追徵工廠省下的9610元廢水處理費。至於60歲的工廠負責人張長發，由於他專司廠內電鍍生產部分，加上廢水處理均由兒子張皓竣一手處理，沒有足夠證據可認定他知情或涉案，因此判處無罪。

上訴後，高院改判張皓竣8年徒刑，另罰秋棠450萬元，張長發仍無罪，最高法院日前已駁回張男上訴確定；悲劇發生後，新北地檢署犯罪被害人補償審議委員會，先給予被害者家屬415萬餘元補償金，再向張皓竣求償。張皓竣仍認為陳男的死與他無關，不過法官則認為，秋棠公司偷排放未經處理的電鍍廢水至下水道，與陳男死亡結果有相當因果關係，判決張皓竣給付415萬餘元，仍可上訴。

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