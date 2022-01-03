「鐵飯碗」港務公司招募新血　具相關經驗爽擁起薪51K

▲國營事業港務公司年度徵才將開跑。（圖／港務公司提供）

記者許維寧／台北報導

國營事業台灣港務公司今天（1/3）公告年度徵才計畫，將預計招考正、備取65名，職缺包括師級和員級，師級要求須具備三年相關工作經驗，起薪則為5萬1000元。

受到疫情影響但去年航運一路暢旺，台灣港務公司也於今天公告2022年徵才計畫，將招考正、備取共65名，職缺包含師級及員級，師級須碩士畢業或大學畢業並有3年相關工作經驗，起薪月薪為約為5萬1000元；員級高中職畢業即可報考，起薪約3萬5000元起。

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港務公司表示，雖受疫情影響但仍須完善基礎建設，希望結合5G、綠能及AI產業，研擬智慧化港口策略。為此，應業務需要招考貨櫃場站管理、法務、資訊、環保、土木、航運管理、航運技術、業務行政、電機、機械等類科；另為善盡企業社會責任，也依法足額進用身心障礙人員，今年加開一般行政類科。招考職缺地點包含基隆港、臺北港、高雄港、安平港、布袋港及澎湖港等6個港口。

港務公司為交通部100%持股國營事業。港務公司也說，公司內具備健全培訓與陞遷等人力資源發展制度，也注重員工關懷，並於2021年榮獲1111人力銀行幸福企業金獎。本次招考將於2月公告簡章，民眾可參閱港務公司全球資訊網、港務公司粉絲專頁，或撥07-5219000轉6154洽詢。

另，港務公司今年業績達標，員工最高可獲得績效獎金4.4個月。

