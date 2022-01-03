城中城大火燒出老舊大樓漏洞　6樓以上「首次」消防安檢申報給3萬

▲高雄鹽埕城中城大樓陷入火海。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

受到城中城大火死傷影響，高雄市政府為鼓勵6樓以上老舊公寓大廈落實消防安全設備維護之責任，於今年1月起推出「雄安心消防檢修申報補助專案」，針對「首次」辦理消防安全設備檢修申報的老舊公寓大廈，提供最高3萬元的申報補助費用。

補助申請資格為2001年12月31日前領得使用執照，且於2020年1月1日前尚未向本局辦理申報的6層以上集合住宅，由大樓區分所有權人代表，於今年8月31日前向所轄消防大隊提出申請。消防局代理局長王志平表示，依消防法第9條規定，住戶有維護消防安全設備之義務，應委託消防專技人員定期檢修；這次針對未曾辦理檢修申報的老舊大樓，透過補助的方式，鼓勵住戶團結站出來，共同守護住家消防安全。

▲高雄城中城大火。（資料圖／記者吳世龍攝）

市長陳其邁表示，維護市民公共安全、消防安全，市府責無旁貸，在政策規劃與補助方案上，將全力協助與落實保障市民生命財產安全。

消防局貼心提醒，有關消防檢修申報補助的詳細說明，可至高雄市政府消防局網站首頁「雄安心補助專案」專區，填寫表內申請書及檢附相關文件，如有相關疑問亦可洽所轄消防大隊詢問。

▲高雄市消防局提供的補助說明 。（圖／高市消防局提供）