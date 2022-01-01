中巴蘇花突爆胎　13人進香團困觀音隧道1.5小時

▲中型巴士載著進香團於蘇花公路觀音隧道突然爆胎，13名進香客受困隧道內飽受驚嚇。（圖／公路總局提供）

記者王兆麟 ／花蓮報導

元旦連假首日傍晚，來自雲林中型巴士載著進香團，行經蘇花公路歡音隧道時突然發生爆胎意外，13名進香客受困隧道內飽受驚嚇，所幸經養護工程處工務段事故小組救援，並聯繫業者修復，進香團在受困近1小時半後，平安繼續進香旅程。

5時51分，第四區養護工程處金岳工務段接獲通報，蘇花改觀音隧道南下線發生一起中型巴士爆胎事件，事故小組依程序前往馳援，引導至緊急車道停放等候補胎業者進行修復，所幸車上13人僅受驚嚇，未有人受傷。

養護工程處表示，12月31日下午約5時51分接獲報案，中型巴士為自雲林前往花蓮慈惠堂之進香團，車上多為年紀稍長之旅客。

事故小組了解情況後，考慮連假車多、修復費時，加上天色已晚，車上老人家恐不經久候，所以先攜帶牛奶及麵包前往現場發放，並派車協助接送至鄰近休息區，讓旅客們可稍作休息，安心等待車輛修復。

整起事件於晚上7時20分圓滿落幕，事後隨車導遊梁小姐頻頻向事故小組道謝，沒想到政府的服務可以做到那麼好。

公路總局第四區養護工程處金岳工務提醒用路人出遊前務必對車輛進行仔細檢查，特別是輪胎、油量、電量等車況，如果一旦在蘇花改路段上發生故障或交通事故，請保持冷靜，不可急踩煞車，應放開油門減緩速度，抓緊方向盤、啟動危險警告燈，讓車輛逐漸滑行至路肩，車內成員都應下車至車輛下游安全處所待援，以免發生二次事故。

