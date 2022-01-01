北美台灣人教授協會聲援林昶佐！　「努力為台灣打拼的立委」

▲無黨籍立委林昶佐。（圖／翻攝林昶佐臉書）



記者陶本和／台北報導

針對無黨籍立委林昶佐「罷昶」的罷免案，9日進行投票，北美洲台灣人教授協會鄭麗伶會長代表全體理事以「林昶佐－一位努力為台灣打拼立法委員」為題發文聲援，盛讚他長期參與人權、環保、文化政策等議題，立委任內也推動各項政績，也代表台灣參加民主高峰會，替台灣發聲。

北美洲台灣人教授協會表示，肯定林昶佐長期的努力，在2018年時曾頒與代表該會最高榮譽的「廖述宗教授紀念獎」的「青年貢獻獎」。

北美洲台灣人教授協會指出，林昶佐從學生時期就積極參與政治與社會活動，2004年參與李登輝學校青年領袖班，並於2007年獲任命為二二八基金會董事；而2008年1月宣布卸下閃靈團長一職，加入謝長廷總統候選人競選總部，擔任青年部執行長。

林昶佐在2010年也獲選為「國際特赦組織台灣分會」理事長，推動台灣分會改革，廢除讓台灣國家定位尷尬的國際備忘錄，並在國際會員大會當選為亞太主席代表。

北美洲台灣人教授協會表示，林昶佐在1996年組成重金屬樂團「閃靈」，閃靈的音樂內容以台灣歷史與神話為背景，旋律編寫融合五聲音階與台灣小調、演歌。閃靈的國際巡迴演唱會相當頻繁，常在國際搖滾、流行音樂報章雜誌曝光。

北美洲台灣人教授協會指出，2007年閃靈將該年的巡迴眼唱會定名為「UNlimited Tour」，藉此讓各國樂迷了解台灣受到聯合國（UN）限制（limit）的不公；因此，當年包括「台灣聯合國協進會」以及「UNTC台 灣加⼊聯合國促進會」等民間組織，都邀請閃靈擔任其活動代理人，台灣政府外交機關也委託閃靈樂團在美國巡迴期間，宣達以台灣名義加入聯合國的理念。

在林昶佐進入國會後，北美洲台灣人教授協會表示，他持續理念，繼續在人權，文化，環保、台灣主權與轉型正義等議題上深耕，並在這方面提出各種進步法案。

北美洲台灣人教授協會指出，他們長時間觀察林昶佐在得獎後對台灣政治與其選區的貢獻，例如爭取減稅、公托、社會住宅，或是疫情期間爭取疫情熱區的疫苗、擴大對勞工小型店家的紓困、以及萬華振興的預算等政策，都是可見的政績，林昶佐更代表台灣參加今年美國主辦的民主高峰會，為台灣發聲。