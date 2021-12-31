南投酒駕死亡人數比去年降3成　警加強冬季及過年前酒駕路檢

▲南投縣酒駕事故死亡人數較去年少3成，警方仍進行防制冬季酒駕大執法（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

高雄市日前酒駕累犯釀家破人亡慘劇震驚國人，南投縣警局指出，經統計全縣酒駕交通事故死亡人數7人，較去（109）年減少3人（降30%），且呈逐年降低趨勢；但有鑑於每起酒駕肇事所造成的傷害都是一個至數個家庭的悲劇，加上近期疫情趨緩，民眾年終飲宴、外出聚餐飲酒頻率增加，縣警局仍加強進行冬季及過年前取締酒駕路檢執法，以降低肇事率。

縣警局指出，今年全年取締酒駕1071件，其中移送745人，顯見民眾仍存僥倖心態；員警除將透過小區域巡邏勤務，不定時、不定點、小區域執行盤查路檢取締，也由縣警局規劃多次防制危險駕車及取締酒後駕車路檢專案性勤務，並於元旦連假跨年活動期間，另規劃取締酒後駕車專案勤務，以強化打擊酒駕力道，維護民眾出遊安全，並藉此端正風氣。

此外，警察機關也須由持續透過執法、教育、宣導各項層面多管齊下，方能有效降低酒駕肇事率。

縣警局呼籲，時值冬令進補旺季，請民眾切勿酒駕上路，以保障生命財產安全；外出飲宴也請保留指定駕駛，事先找好代客駕車，或請餐廳代叫計程車，亦可下載各式叫車app。