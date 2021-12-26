基進黨稱藍論述三奇　國民黨反擊：側翼幫林靜儀提油救火

▲林靜儀。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

對於國民黨文傳會主委凌濤26日批評民進黨中二選區候選人林靜儀，台灣基進黨議員參選人陳子瑜整理出凌濤論述邏輯的「三奇」，並指出這只會讓國民黨候選人顏寬恒的選情更艱困。對此，國民黨反擊，基進黨人士所提的「三奇」評論已淪為政治口水，奉勸基進黨在選戰當中想當側翼批評別人提油救火時，先想想自己可能是造成林靜儀負面形象持續延燒的「加油者」。

陳子瑜表示，一、凌濤稱林靜儀不惜把中二選區與台中市切割，這就奇怪了，林靜儀呼籲盧秀燕不要只當顏家的，而是全台中的長，凌濤自動把顏家替換成中二，是把中二當成顏家的意思？二、凌濤指「空降的林靜儀為中二選民做了什麼？答案是零」，這就奇了，林靜儀唸中女中，在中山醫學院就讀，看診二十年以上，接生過的中二選民嬰兒不知多少；三、凌濤說林靜儀政治口水，而顏寬恒提出政策三箭，這更奇，林靜儀早就提出10帖良方，反倒是「莊園顏選」的醜聞一個個爆，顏寬恒還用提告想逼人閉嘴，這才可笑，「提油救火，正是在說凌濤跟國民黨」。

對此，國民黨台中市黨部發言人劉昱佑表示，各方政策或立場可以公開討論，但針對個別政治人物評論「奇怪於否」，本身才是奇怪的舉措，基進黨人士扮演側翼噴口水的舉動對在地發展毫無幫助，只是幫林靜儀提油救火增加負面新聞。

劉昱佑表示，該人士批評國民黨將「中二選區與顏家混淆」是在玩文字遊戲，實情是起初林靜儀在批評盧秀燕市長時就把整個中二選區刻意替代為顏家，而中二選區當然不等同屬於「誰家」，卻是「顏寬恒永遠的家及希望守護的家」和政治投機、遷戶籍、打高空的林靜儀自然不能相比。

劉昱佑指出，該人士要硬把醫師的工作混淆包裝林靜儀形象，然而台中人印象最深刻的「醫師立委」，就是2005年公布胡志強假病歷的民進黨立委林進興，林佳龍既是當時的當事人，又是林靜儀的競總主委，這件事應該最清楚不過，當時林佳龍可曾為此道歉？而綠營用醫師工作包裝林靜儀的政治形象，不顧林靜儀當立委時曾支持修惡《勞基法》、不顧基層醫護血汗、不顧基層勞工健康的事實，這是對全國醫事人員、全國勞工最大的傷害與諷刺。

劉昱佑進一步歷數，林靜儀和顏寬恒的政策內容或可討論，但細看林靜儀的十帖良方，許多倡議其實早就不合時宜，更多是硬拼瞎湊。好比說在地爭論許久的海線雙軌高架，有自償率過低，以及新建的沙鹿站面臨再次重建的問題，都還需要在地居民共同討論，林恐怕對該案頗為不瞭解。再者，該區違章工廠問題嚴重，顏寬恒對此提出具體解方，林靜儀卻搞錯優先順序，跳談工業轉型升級，對地方建設不清楚，對比顏寬恒在地早有超過180件的建設實績來說，簡直是「天馬行空」。