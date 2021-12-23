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造謠「美女議員李婉鈺拍謎片」！放截圖說就是她　新北男下場慘曝

▲▼李婉鈺爆料和男友分手原因。（圖／翻攝自Facebook／李婉鈺）

▲梅男不實的言論，讓李婉鈺氣得提告。（圖／翻攝自Facebook／李婉鈺）

記者林昱萱／台北報導

一名梅姓男子3年前於臉書誣指前新北市議員李婉鈺「拍過自慰片」，甚至還放上一張色情影片的截圖，聲稱該影片中的女子就是李婉鈺，讓李氣得提告，而此案上訴到高等法院後，法官維持原判決判梅男3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，梅男與李婉鈺素不相識，卻在臉書上公開刊登文章「新北美女議員李婉鈺之前就拍過自慰片，最近更加碼三段兩人真槍實幹的甲片，鐵定為了拉票，證明許多女人靠原始本錢搞政治！」還在貼文底下留言，「完全沒有，三點全露」、「之前就已經拍過自慰片，這次還兩人真槍實幹」，而梅男甚至還放上色情影片截圖，造謠指稱影片內的女子就是李婉鈺。

李婉鈺得知梅男的不實貼文後，氣得對其提出告訴，但梅男卻辯稱，自己認為這是與公共利益有關，社會大眾應該要知道，才會公開刊登文章、留言、截圖，梅男甚至還說，「我認為這是對公眾人物所為不涉私德的適當評論，也是對公眾利益的適切評論」但法官調查後發現，該影片裡面的女子根本不是李婉鈺。

法官認為，梅男僅依照個人臆測，就在網路上宣稱片中女子是李婉鈺，並張貼不實文章等，已經足以讓人對李婉鈺產生負面觀感，進而損害到其名譽，根本不在適當評論範疇，因此依法判其3月徒刑，而梅男不服判決結果，上訴到高等法院，但高等法院法官審理後，認為一審判決並無不妥，因此維持原判，判梅男3月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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