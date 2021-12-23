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王力宏很摳？　「大方金牛」說話了！這點是關鍵

記者陳俊宏／綜合報導

有大陸網友懷疑，「蕾神」李靚蕾疑似都拿王力宏的舊手機，進而發現他的約炮、出軌各種荒唐行徑。由於王力宏是金牛座，知名網紅、部落客「我是小生」表示，這推論如果是真的，代表金牛座真的很摳。對此，有金牛網友說，金牛對「在意的人」很大方。

大陸知名娛樂博主「游魚論」在微博表示，大膽猜測「王力宏不會是親手把證據交給李靚蕾的吧」？文中提到，從2019年開始，李似乎就一直使用王淘汰下來的手機，「如果是真的，你也太心大了吧！手機裡面的信息是很容易被恢復的…」

▲▼《霸王別姬》首映會。王力宏（圖／記者季相儒攝）

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▲▼王力宏形象全毀。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼王力宏露天福利秀演唱會。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，「我是小生」22日在臉書說，「這推論如果是真的..我們至少可以學到兩件事，1、金牛座真的很摳；2、老婆要買新手機是在幫你，不是在害你。還好我都買新手機給老婆。」

不過，有網友替金牛座平反，「可是我認識的金牛座朋友都很大方耶。」一名金牛男解釋，「金牛對在意的人很大方，對不在意的人會很計較，由此可知，小弟大方金牛。」其他人也紛紛說，「金牛認為你是自己人都很大方的」、「金牛座只會對自己在乎的人大方。」

許多網友留言，「我家也是金牛男跟牧羊女人，但我老公對自己很省，對老婆很慷慨，真的是人的問題」、「金牛如果對你摳，就是代表不夠愛你」、「不愛你的金牛座是很摳沒錯。」

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