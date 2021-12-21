審預算開臨時會台南市議會又流會　藍軍痛批主席刻意杯葛

▲台南市議會臨時會21日又流會，市議會國民黨團指控主席林易瑩故意流會，讓現場議員們錯愕不已。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會臨時會21日又流會，市議會國民黨團指控主席林易瑩放話「我不能夠比蔡育輝寬鬆」，竟故意流會深表不滿抨擊指出，預算審查並不是主席個人秀，21日天氣又冷又陰雨，交通大打結，主席卻刻意杯葛兩次休息10分鐘後，就在9時43分敲槌宣布流會，讓現場議員們錯愕不已。

蔡育輝指出，他每天都一早就出席大會和臨時會，21日因為參加水利局的柳營區八老爺滯洪池及抽水站工程開工儀式，此工程關係遇雨即淹此區居民生命財產安全，所以無法準時出席議會審查預算，若林易瑩敲槌流會的目的是要議員準時開會，他則「認同」，若是故意針對人並杯葛預算審查，他則深感遺憾。

國民黨團書記長李中岑、張世賢、王家貞、尤榮智、林燕祝、李鎮國、蔡淑惠、許至椿、盧崑福則高舉「荒謬的個人秀可以休矣」，「意氣之爭傷到誰？讓我們認真審預算」手板表示，林易瑩擔任主席計畫審查新聞處和教育局等預算，9時29分39秒，鈴聲未響主席林易瑩就敲槌宣布開會，因人數只有11人，宣布第1次休息10分鐘，9時39分40秒，宣布第2次休息10分鐘，9時43分議場只有19位議員出席，宣布人數不足流會。

國民黨團說，隨後而至的林燕祝、李鎮國、謝龍介、王家貞等議員，不解林易瑩為何還有一半局處預算未審情況下宣布流會，詢問主席緣由，沒想到她說：「我不能夠比蔡育輝寬鬆」，這是把議會預算審查當荒謬的個人秀？這場意氣之爭究竟傷到誰？大家認真審預算吧！



因為還有一大半局處預算待審查，22日臨時會閉幕，議會議程訂為討論事項、臨時動議，大會結束後，接續進行聯席審查2022年度台南市總預算暨附屬單位預算案之議程。