民進黨團強行表決總預算逕付二讀　柯建銘批：史上從來沒有人拒審

▲民進黨團力拚總預算案逕付二讀，21日起在議場前展開排班。（圖／民進黨立委劉世芳提供）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團日前指控，政府為公投行政不中立，拒絕審議明年度中央政府總預算。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘21日表示，民進黨團要自力救濟，預計在24日的院會表決將總預算案逕付二讀，「史上從來沒有人拒審總預算」。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳稍早表示，民進黨團已經開始排班，因應這個會期的最後一次院會，民進黨團的立委從今天中午起開始輪班。

柯建銘受訪時說明，民進黨團會將總預算案抽出逕付二讀，國民黨似乎還沒有反應過來，所以今天動員不力，「他們今天有提4個案子，結果自己來的不到一半」，立法院史上從來沒有人拒審總預算，國民黨為了公投拒絕協商，這是把極端的反對走到極致。

柯建銘指出，這個禮拜有外交及國防委員會、司法及法制委員會、經濟委員會在審預算，接下來還有五個委員會在國民黨手上，內政委員會召委、國民黨立委林為洲甚至嗆聲，「你要合併升格要先過我們這一關，不會讓你預算過」，難道民進黨團可以不自力救濟。

柯建銘指出，即便下個禮拜審完總預算、送出委員會，再做審查報告已經是1月多的事情了，這個會期即便要召開臨時會，「極致就是1月28日，連表決期都不夠」，國民黨就是為了反對而反對，而且這裡面還有軍公教加薪、育兒津貼的預算，所以絕對不能拖。

柯建銘強調，民進黨是執政黨、在國會多數，「整個議程安排、法案處理，我們有責任來主導」，如果總預算在下個禮拜沒有送出委員會，那麼再開臨時會也沒有用，所以民進黨團要先自力救濟，「既然你敢拒審，我們就不得不一定要維持執政負責」。

▼民進黨立委鍾佳濱、劉世芳、吳秉叡在議場前排班。（圖／記者林銘翰攝）

