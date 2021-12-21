新北南山中學禁愛令讓學生不滿　改為「生活輔導」不記過

▲南山中學決定修改禁愛令。（圖／翻攝自南山中學網站，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

新北市私立南山中學因《學生謹言慎行實施辦法》中明文規定，學生若有摟抱、親吻，違反者將記大過一次，這個「禁愛令」規定遭學生投訴而引發各界關注，校方今（21日）表示，舊規定顯然不符時代背景，學務處將更改該辦法名稱，將辦法中的「謹言慎行」文字改為「生活輔導」，並將大過一次改為輔導，預計學期末校務會議通過後實施。

南山中學本學期因公布《學生謹言慎行實施辦法》，因為內文有禁愛令而引發爭議，條文指不當接觸或逾越分寸的書信，例如牽手、情書、肢體的騷擾、言語的戲謔等，依相關校規懲處；如摟抱、親吻等親暱身體接觸，違反者將記大過一次；另在行為失檢引人側目或嚴重損壞身心健康及校譽者，像是性騷擾、性侵害等，則提學務會議討論後處分。

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▼南山中學決定修改禁愛令。（圖／翻攝自南山中學網站）

不過，這樣的禁愛令引發熱議，校方也在日前決定更改辦法名稱，並更改處罰規定，南山中學秘書處主任崔秀雲表示，該辦法早已行之多年，由於條文名稱與懲處等字眼不符時代背景，預計「謹言慎行」將改為「生活輔導」，也不會有記過處分，將改為輔導與學生溝通，「沒有學生因此被記過」，預計期末開會討論，待校務會議通過後正式實施。

此外，日前學生向媒體爆料時，曾提到校長蔡銘城「別以為訴諸媒體，就能達到你想達到的」，崔秀雲強調，絕對沒有此事，也沒有教官說過這樣的話，因為校長已經在校超過30年，擔任過導師、教務主任、副校長等職務，不可能在三千多名學生面前的週會或公開場合說出這樣的話，校長都是以宣導為主，不會恐嚇學生，更別說會講出「訴諸媒體」這樣文字。