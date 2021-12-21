「王力宏火勢一滅」消防局秒政令宣導！網笑瘋敲碗：火調結果呢

▲王力宏道歉後，吸引一排藍勾勾在貼文下留言。（圖／翻攝自王力宏臉書、李靚蕾IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

「宏蕾之鬥」隨著王力宏20日貼出道歉文後，總算暫時告一段落。回顧雙方交戰期間，經常都是在凌晨2、3點爆出猛料，不少人崩潰哀求「見宏就休」、「讓不讓人睡了？」而王力宏一道歉，立刻引來上萬網友留言，連新北市消防局也表示，「火勢熄滅，辛苦了……」還趁機政令宣導，讓網友也笑翻。

王力宏「左思右想」道歉後，釣出許多藍勾勾，連警消小編都現身。新北市消防局粉專「新北消防發爾麵」就回覆，「火勢熄滅，辛苦了……大家一定要注意居家的用火用電安全」，一句回覆讓網友全笑翻，引來1.9萬人按讚，留言也有300多則，「消防弟兄們，辛苦了」、「這火勢都半夜燒的，辛苦大家了」、「火調結果出爐了嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲消防小編幽默留言。（圖／翻攝自Facebook／王力宏）

有趣的是，消防小編還有來有往的跟網友們聊起來，像是台中市政府警察局局長室粉專「TCPB 局長室」在下方說，「學長辛苦了！你們撤退完後，路口就會恢復通行！」消防小編也回，「感謝學長們的支援，讓我們給大家平安的每一天！」

▲TCPB局長室也來湊熱鬧。（圖／翻攝自Facebook／王力宏）

有網友調侃，「火場人員不可以那麼快撤退，復燃危機不可輕忽。」消防小編也笑回，「放心，只要有需要，我們都在。」還有人要求，「請加強宣導不要提油救火！」發爾麵則說，「謝謝建議，我們會列入以後消防宣導的重點之一！」

另外，有哏回覆還包括：

網友：注意太座的那一把火！

新北消防發爾麵：這是人人都該尊重的一把火

網友：我真要被你笑死！我場場發漏你耶！

新北消防發爾麵：有火的地方，就有我們。

網友：這火燒得有點久，滅火的辦事不利喔！

新北消防發爾麵：麵麵收到，我們努力改進。

網友：你確定網友的怒火熄滅了嗎？

新北消防發爾麵：我唯一能確定的是我好幾天沒睡好了……

網友：你長官知道你上班來這裡嗎？

新北消防發爾麵：我一定不會說長官也在這裡。

網友：請問是插頭插太多，電阻太大才引起火災嗎？

新北消防發爾麵：鑑識人員還有30秒抵達火場。

網友：那宏宏OHCA後有機會康復出院嗎？

新北消防發爾麵：醫師可能搖頭了...…

「新北消防發爾麵」還不忘在留言處宣傳，「正確滅火方式，歡迎關注我們粉專、insta、YT頻道還有LINE帳號。」讓網友們笑到不行，「消防局小編怎麼那麼幽默啦」、「真是太愛小編的神回覆了」、「真的很切入時事。」