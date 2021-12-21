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逆風中「嘉玲」再現身！校園連兩天無新增個案　總數維持931例

▲香港境外生傍晚抵台。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲校園連續兩天無新增個案。（圖／教育部提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

受到Omicron病毒影響，國際新冠肺炎疫情持續升溫，但台灣疫情相對穩定，根據教育部今（21日）公布最新統計資料，截至昨（20日）天為止，「嘉玲」再現身，各級學校無新增個案，而且是連續兩天無新增確診個案，境外生累計確診為208例，全國校園累計總數為931例。

中研院P3實驗室本月初爆發一名人員染疫，讓台灣維持35天的0本土確診破功，而近期國際疫情因Omicron病毒而升溫，英國、丹麥單日確診創新高，累計全球染疫人數超過2.7億人，連台灣的檢疫旅館也爆發群聚感染。

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▲▼ 校園連續兩天無新增個案。（圖／教育部提供）

▲校園連續兩天無新增個案。（圖／教育部提供）

根據教育部最新公布資料顯示，截至昨日17時30分為止，各級學校學生確診總數為931例，並無新增個案，其中境外學生累計確診數從4月累計至今維持208例，其中境外移入大專校院學生177例，境外移入高中生29例，國中生、國小生各1例。

另在本土確診學生數部分，則仍維持723例，連續10天沒有新增個案，其中213例為本土大專校院生，高中生119例、國中生113例、國小生189例，還有89例幼兒園生。

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