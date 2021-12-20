石岡壩無頭屍疑是他！東勢老農颱風天巡菜園失蹤135天　DNA鑑定中

▲石岡壩無頭屍疑是失蹤135天的東勢老農。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中石岡水壩下游處昨天（19日）晚間8時許，有民眾在消波塊上發現一具無頭屍體，檢警調查後發現，無名屍與轄區內8月7日在石岡壩上游石角溪落水失蹤的77歲賴姓老農特徵相符，法醫分別採取死者肋骨攜回法醫研究所，及採取死者左小腿肌肉組織由鑑識中心攜回作DNA親緣關係鑑定，確認係否為其親屬。

▲家屬報案失蹤當時也公布尋人啟事。（圖／翻攝穿山甲臉書）



在東勢種植蔬菜的77歲賴姓男子，8月7日在東勢區福盛街巡視菜園，卻無故沒回家，家屬報案失蹤也公布尋人啟事，公布賴男相片與特徵，到昨天已135天。警消當時連續幾天會同民間搜救團體在大甲溪沿岸搜救，更多次出動空拍機空陸搜尋，但仍沒發現蹤跡。家屬雖焦急如焚，但連日任務讓搜救人員體力耗盡，事發後逾一周暫停搜救。

▲警消當時連續幾天會同民間搜救團體在大甲溪沿岸搜救 。（圖／民眾提供）



12月19日晚間有民眾到石岡壩下游抓蝦，卻一直聞到腐臭味，發現疑似手指及腐蛆，立即報警處理，警方到場果真發現一具無頭屍掛附於消波塊下方，初判屍體內臟已腐蝕，大體外觀表皮明顯已蠟化，初步研判死亡已超過三個月，警方也擴大調閱周邊監視器調閱，並針對近幾個月於和平地區及東勢地區落水失蹤民眾之清查，發現可能與賴農失蹤案有關。