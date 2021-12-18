　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

兒知自己「牡羊座」大哭...媽眼神死！　原因曝光網傻眼

▲▼小孩,寫作業,抓狂。（圖／CFP）

▲原PO姪子得知自己是牡羊座後，竟然崩潰大哭。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

一般人都會滿喜歡自己專屬的星座，甚至會因此主動去了解許多有關內容。但近期有位網友就在《爆廢公社》分享，當姪子聽到自己是牡羊座的時候，竟然崩潰大哭，一問原因讓所有人都傻眼。

原PO表示，自己剛進家門，就看到妹妹臉色鐵青，坐沙發上兩眼無神盯著電視，旁邊她那個小一的寶貝兒子正坐在地板上嚎啕大哭，原PO本來想說應該是因為太調皮被修理打屁股了，「身為大阿姨的我當然要表示關心啊」，於是就問了妹妹，「怎麼了？這小子啥事哭得這麼傷心？站門外就聽到他的哭聲」，沒想到妹妹回答，「剛剛他問我他是什麼星座，我回答牡羊座，然後他就哭了」妹妹無奈要原PO別理兒子，「等下他就停了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO不解問道，「牡羊座的怎麼了嗎？這有什麼好傷心的？」沒想到姪子的回答讓全場人都傻眼了，「可是我是男生欸！我明明是男生為什麼是母的羊？」原PO瞬間無言以對，對姪子的童言童語感到又無奈又好笑，「傻孩子，是牡羊不是母羊啦」並表示妹妹在旁邊已經呈現眼神死的狀態。

貼文一出，網友雖然傻眼但全笑翻，「此牡羊非母羊啊」，「牡羊也可以稱白羊座啦」，「好啦博愛座啦」，「哈哈哈哈妳最該安撫的是妳妹，她心裡陰影」，「我兒子處女，我開始思考當他問我星座的時候，我該怎麼敷衍（？）他了」引起討論。

►蠶絲外套10880元→2592元

ET快訊
王力宏再爆「獵豔16歲師妹」！　她嚇：還好嫁的不是你
快訊／反萊豬不同意票「領先幅度增大！」
快訊／「藻礁公投」逆轉！　不同意超車
快訊／重啟核四「皆破20萬」拉鋸！　反對暫領先
快訊／無端缺席選舉勤務　烏日警所長陳屍水溝
快訊／公投綁大選「不同意票」先破萬！　持續拉鋸中
汪小菲爆「出軌25歲女星」　大S親回應了！
周揚青VS李靚蕾「誰是核彈攻擊？」　網一面倒選她

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

投票所空蕩蕩「台灣人對政治無感？」　網點1原因：沒動力

不斷更新／重啟核四「反對票破30萬」＞同意票27萬！

不斷更新／「珍愛藻礁公投」逆轉　不同意破10萬票

嘉藥幼保X房角石X南關社大　聖誕傳愛關懷兒少

3天後到期！屆效莫德納還有3萬劑　北車接種站最新施打人數曝

房間2年沒小強！第3年破功他崩潰...網點1關鍵：沒離開過

桃園防疫旅館爆發群聚案　擴大採檢470人結果出爐

兒知自己「牡羊座」大哭...媽眼神死！　原因曝光網傻眼

周揚青VS李靚蕾「誰是核彈攻擊？」　網1關鍵一面倒：一定死

李靚蕾沉默2天不忍了！作家揭全因「王力宏致命1錯誤」：自找的

《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費

拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

EP03_網路版_PROMO2賽制殘酷升級 選手進入1vs1廝殺對決

男子載母「自撞路邊汽車」雙亡　詭異監視器曝光：周邊都沒行車

寧夏夜市「刺青男仆街」以為被笑　撂人棍棒毆打砸車！夫妻衰斷指

《聲林3》阿蘭搬自創曲！小宇：絕對我的菜　艾怡良高評價「你就回金曲獎吧」

柯爾鴨洗澡下秒頭探出水面萌翻　羽毛光滑又防水網笑：這有上蠟

投票所空蕩蕩「台灣人對政治無感？」　網點1原因：沒動力

不斷更新／重啟核四「反對票破30萬」＞同意票27萬！

不斷更新／「珍愛藻礁公投」逆轉　不同意破10萬票

嘉藥幼保X房角石X南關社大　聖誕傳愛關懷兒少

3天後到期！屆效莫德納還有3萬劑　北車接種站最新施打人數曝

房間2年沒小強！第3年破功他崩潰...網點1關鍵：沒離開過

桃園防疫旅館爆發群聚案　擴大採檢470人結果出爐

兒知自己「牡羊座」大哭...媽眼神死！　原因曝光網傻眼

周揚青VS李靚蕾「誰是核彈攻擊？」　網1關鍵一面倒：一定死

李靚蕾沉默2天不忍了！作家揭全因「王力宏致命1錯誤」：自找的

投票前夕還未收到公投通知單　原是遭鄰長失智家人撕毀

王力宏再爆獵豔16歲師妹！　「寫歌當禮物」她嚇：還好嫁的不是你

快訊／北市「章魚哥」天玉里開票　「重啟核四」不同意票最多

台中投票率粗估41%　3人撕毀4張選票案最高罰5萬

滿滿油亮膠質！中永和腿庫飯便當　口感軟嫩不乾柴、甘甜不死鹹

投票所空蕩蕩「台灣人對政治無感？」　網點1原因：沒動力

乳癌轉移不再剩化療！新標靶過適應症　亞洲人平均多活5.1個月

首例海巡船艦起火！巡護七號大修出海試航　「火燒船艙」拖返港

不滿個資遭PO網半夜談判　區公所前鬥毆警方火速逮7人

不斷更新／公投綁大選拉開差距　不同意票破12萬領先

富二代放火燒熟睡街友！ 2人陷火海痛醒「翻滾掙扎」

生活熱門新聞

婚後零緋聞！「演藝圈清流男藝人」鄉民全點名他

她上駕訓班　逼教練狂噴8金句

「離婚常見體質」她曝5點渣爆　網嘖：王力宏全都中

王力宏騙生3胎　兩岸罕見同條心！網嘆：台輸了

王力宏1件事「害慘周杰倫」！　網抖超陰往事：得罪超多大佬

坐過高鐵就回不去　南部人2點打臉：寧願搭台鐵

不斷更新／重啟核四「反對票28萬↑」

周揚青、李靚蕾誰是核彈攻擊？　網一面倒

李靚蕾忍2天才發聲！作家揭全因「王力宏致命1錯誤」

10°C警戒急凍變色　雨彈下周強襲

台版《華爾街之狼》賠掉5億身家　落魄現況曝

好市多賣「這件帽T」引熱議：考驗信仰？

優質偶像王力宏成「變質嘔像」！美女律師：爛

王力宏形象毀了！美女人妻怒「敢偷吃就要敢承認」

更多熱門

相關新聞

2022年財運最旺的星座TOP 3

2022年財運最旺的星座TOP 3

2022年即將到來，跟印度神童阿南德同為吠陀占星研究者的李靜唯老師要來帶大家看一下，新的一年裡，財運最好的前三名是哪些吠陀占星星座，李靜唯老師提醒，要知道自己的吠陀占星，可以以15號為基準

12星座如何選擇自己的伴侶？

12星座如何選擇自己的伴侶？

2022年擺脫衰運3星座公開！

2022年擺脫衰運3星座公開！

12星座這3句話　代表我喜歡你

12星座這3句話　代表我喜歡你

12星座男已讀不回　背後原因曝

12星座男已讀不回　背後原因曝

關鍵字：

星座牡羊童言童語

讀者迴響

熱門新聞

王力宏召妓被拍！李靚蕾毀滅性離婚「每城市都有唯一炮友」

李靚蕾毀滅王力宏點名「吳XX」　網驚：有內幕！

快訊／王力宏現身了！「對鏡頭做1動作」

快訊／李靚蕾深夜長文揭與王力宏離婚內幕

快訊／李靚蕾正式宣戰BY2妹Yumi！　開嗆：我提供證據

妻快生產王力宏還在約炮！　李靚蕾：違反法規也要去

王力宏召妓花名冊「記錄炮友特徵」荒淫內容被李靚蕾抓包

王力宏「放閃照全是P圖」！網揪5大鐵證說謊

王力宏砲友曖昧叫他「宏宏」　鍵盤柯南挖出這位女星

王力宏召妓早被爆？13年前《康熙》小本本：酒店玩超兇

快訊／徐若瑄衰捲王力宏婚變　深夜暴怒反擊

徐若瑄深夜92字聲明「2度重發」！

李靚蕾爆長文藏2字　暗示王力宏「男女通吃」

李靚蕾16歲王力宏就下手！　睡完隔天翻臉

王力宏遭李靚蕾千字文毀滅！好友陳建州親回應

更多

最夯影音

更多
《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費

《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費
拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面