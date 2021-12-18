兒知自己「牡羊座」大哭...媽眼神死！　原因曝光網傻眼

▲原PO姪子得知自己是牡羊座後，竟然崩潰大哭。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

一般人都會滿喜歡自己專屬的星座，甚至會因此主動去了解許多有關內容。但近期有位網友就在《爆廢公社》分享，當姪子聽到自己是牡羊座的時候，竟然崩潰大哭，一問原因讓所有人都傻眼。

原PO表示，自己剛進家門，就看到妹妹臉色鐵青，坐沙發上兩眼無神盯著電視，旁邊她那個小一的寶貝兒子正坐在地板上嚎啕大哭，原PO本來想說應該是因為太調皮被修理打屁股了，「身為大阿姨的我當然要表示關心啊」，於是就問了妹妹，「怎麼了？這小子啥事哭得這麼傷心？站門外就聽到他的哭聲」，沒想到妹妹回答，「剛剛他問我他是什麼星座，我回答牡羊座，然後他就哭了」妹妹無奈要原PO別理兒子，「等下他就停了」。

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原PO不解問道，「牡羊座的怎麼了嗎？這有什麼好傷心的？」沒想到姪子的回答讓全場人都傻眼了，「可是我是男生欸！我明明是男生為什麼是母的羊？」原PO瞬間無言以對，對姪子的童言童語感到又無奈又好笑，「傻孩子，是牡羊不是母羊啦」並表示妹妹在旁邊已經呈現眼神死的狀態。

貼文一出，網友雖然傻眼但全笑翻，「此牡羊非母羊啊」，「牡羊也可以稱白羊座啦」，「好啦博愛座啦」，「哈哈哈哈妳最該安撫的是妳妹，她心裡陰影」，「我兒子處女，我開始思考當他問我星座的時候，我該怎麼敷衍（？）他了」引起討論。