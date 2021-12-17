Ct12女改列本土！陳時中曝2大可能傳播途徑：手套是關鍵

記者嚴云岑／台北報導

柬埔寨返國的30多歲女性（案16859）解隔離後2天確診，Ct值12，因與隔壁房確診者案16870感染同一Delta病毒株，改判本土個案。台北市政府將感染源指向「手套、門把」，對此，陳時中表示，這是相對上容易犯的失誤，所以醫院才會寫禁止帶手套按電梯，大家都以為戴手套很乾淨，但當它接觸污染物再去摸其他東西，就可能造成間接傳播。

繼桃園市防疫旅館後，北市防疫旅館也出現2人群聚，醫療應變組副組長羅一鈞提到，16859是自主健康管理期間才檢測出陽性，不過潛伏期並不長，應該是在防疫旅館住宿期間，因不明原因被傳染。

陳時中補充，兩起群聚社區影響應該快告一段落，研判環境污染可能性高，會持續檢視相關錄影帶並與當事人查證，並不排除空氣傳染可能性，之後對於通風或排風系統也會特別注意。

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陳時中另提到，北市旅館感染關鍵可能在手套，可能是旅館人員戴著手套收垃圾後又摸到門把，之後又去摸其他地方，其他防疫旅館人員送餐時又摸到，之後再由檢疫旅客拿取，進而把病毒帶到房間裡去造成感染。

在北市旅館爆出群聚後，北市府也調閱監視器，發現兩人並無明確接觸，但被問及是否有規定旅館旅客要先戴好口罩再取餐？陳時中表示，「基本上我們不反對」，一來是可以避免自己有病毒外傳，另一方面是可以預防自己感染病毒。

他另舉例，假如旅館有潛在染疫者，外出取餐時沒有戴口罩，不小心咳了一兩聲，就把病毒留在門把、地毯等環境中，另一位取餐者不小心碰觸到了，就可能造成間接感染。