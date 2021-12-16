增11例境外移入！陸籍女「桃園旅宿回溯採檢」確診　復陽可能性高

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增11例境外移入確定病例，其中一名自柬埔寨入境的中國籍20多歲女性（案16872），11/21入境、9月曾於柬埔寨篩檢陽性，12/14因桃園旅宿群聚專案採檢確診，曾接種1劑康希諾疫苗。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，案16872自述曾在柬埔寨確診，雖然與案16851住在同一防疫旅館，但樓層並不相同，加上回溯匡列第一次採檢Ct值31.4、隔天二採PCR就變成陰性，目前還在等待抗體結果，但由於其有確診病史，加上Ct值偏高，目前判定是後續復陽情況。雖然病毒還在檢驗中，但還是暫列為境外移入。

11例境外移入個案分別為為4例男性、7例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自美國(案16871)、柬埔寨(3例，案16872、案16878、案16879)、菲律賓(2例，案16873、案16876)、英國(案16874)、越南(2例，案16875、案16877)、泰國(案16880)、蒙古(案16881)入境，入境日介於11月21日至12月14日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

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▲案16851擴大疫調之匡列及採檢結果。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，截至目前國內累計4,710,205例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,689,895例排除)，其中16,771例確診，分別為2,125例境外移入，14,592例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計849例COVID-19死亡病例，其中837例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲12/16境外移入個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大