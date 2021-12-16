拉小王7小時連戰2摩鐵！人妻喊：我老公聰明到靠北　他看一眼抓包

▲人妻怕被抓包，跟小王連奔2摩鐵狂戰7小時，但老公看一眼行車紀錄器秒抓包偷情證據。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／桃園報導

桃園人妻小君（化名）外遇，經常開車載著小王到摩鐵開房間，甚至還曾連開2次房，狂戰到天亮，而2人偷情證據也全被行車紀錄器錄下，被小君丈夫抓包後，雙雙被告上法院。法院審理後，則判2人須連帶賠償10萬元。

小君丈夫表示，小王明知小君為有夫之婦，卻仍與小君多次出入汽車旅館，甚至還在外租屋同居，嚴重破壞了他的婚姻生活圓滿，侵害了他的配偶權，因此憤而對2人提告求償。

法院審理時，小君跟小王均否認姦情，辯稱2人只是朋友，到汽車旅館只是為了要唱歌，2人並沒有交往，也沒有同居。

不過，法官勘驗小君車上行車紀錄器發現，2人2020年5月30日晚間10時許開車到A摩鐵，直到隔天凌晨3時才離開，沒想到才剛結束的2人又再次討論要再開一次，當時小君還表示，「再開一次啦，等一下就到了，等下真的被殺掉，我跟你講」，直到半小時後，2人又進到另間摩鐵，而這次2人只待了2小時就離開。

法官還發現，2人離開摩鐵後仍沒有回家，持續在車上廝混到早上10時，且小君還告訴小王，「我跟你講，他沒那麼好騙，我老公聰明到靠北」，小王則問，「所以你才不回家」，小君表示，「對啊，他很靠北」，小王又說，「「難怪你跟我說聰明到靠北」，小君一聽無奈回應，「我認了認了認了。」

另外，2人在車上又聊到常去的汽車旅館，小君笑說，「那裡員工一定覺得馬的這兩個，每次禮拜六就來這邊報到。」小王則指正她，「「平日偶爾也來報到。」等。

法官由此可知，2人不僅一次到摩鐵開房間，且此次還是連開2次，一連獨處了7小時，明顯已逾越通常異性友人正常交往的程度，即便無法認定2人有親密接觸，但也足以破壞小君夫妻兩人的婚姻，最終依法判2人須連帶賠償小君丈夫10萬元。全案可上訴。