運將深夜載到「無頭女大生」　轉頭一看換她驚呆

▲女大生半夜搭乘 jeepney發現司機態度不對勁。（圖／達志／美聯社）

圖、文／CTWANT

菲律賓與台灣地理位置相近，自古以來就往來頻繁，在菲律賓也有很多華人。當地不少節日與華人傳統節日十分相似。例如當地人會慶祝農曆新年、中秋以及鬼月，當然也少不了都市傳說。

菲律賓有一種交通工具叫做「吉普尼」（ jeepney），長得有點像美國那種橘黃色學校巴士，但是車頭的部分是往外凸出的，而這個都市傳說就是發生在這款交通工具上，主角是一名女大生，在學校做報告做到很晚，原本想搭計程車回家，但是後來決定搭吉普尼，因為乘客比較多比較安全。

▲因為時間太晚了，吉普尼上面除了男司機以外就只有女大生一個人，讓她心生恐懼。（圖／達志／美聯社）

沒想到，因為時間太晚了，吉普尼上面除了男司機以外就只有她一個人。雖然她有點後悔，但是她家離學校並不遠，未料過程中，女大生覺得不太對勁，感覺司機好像一直用後照鏡在偷看她，雖然有點害怕，但是司機還是一樣繼續開車，路線也沒更改，女大生連忙安撫自己「不要想太多」。

沒想到司機用後照鏡看她的次數越來越頻繁，而且已經不是偷看了，是直接瞪著她，女大生更害怕的是，司機竟更改路線了，她從車窗望出去，已經開到了較荒涼的地方，感到恐懼的女大生，當下盤算是該跳車，還是先找找身上有什麼可以當武器的東西。當她開始翻找自己的包包時，她發現司機又開回原本的路線了。

很快的，吉普尼開到女大生下車的那一站，司機把車往路邊停靠並開門讓她下車，女大生當下感到鬆一口氣，但這時司機開口說話了，「如果我有嚇到妳，我真的覺得很抱歉。而我現在要跟妳說的話，希望妳不要害怕」，司機接著說，「我希望妳回家以後，一定要把妳的衣服全部都燒掉」，女大生當下聽了傻眼，為什麼司機叫她燒衣服，司機接著表示，「因為當我用後照鏡看妳的時候，發現妳的脖... 脖子上面... 沒有頭...」。

▲司機事後跟女大生透露，從後照鏡看她時， 脖子上面沒有頭。（圖／達志／美聯社）

司機還表示，「我原本以為妳是鬼，想讓妳在荒涼的地方下車，但我那時鼓起氣直接轉身看妳的時候，才發現妳明明就有頭，可是用後照鏡看頭就又不見了，所以我想妳應該是被附身了，希望妳回家以後把衣服燒掉，做個驅鬼儀式」。

除此之外，菲律賓奎松市的芭檑大道(Balete Drive)還有「白色女子」的故事，據當地民眾表示，他們曾在巴雷特大道目睹一名穿著黑色洋裝的白色女人，她臉上滿佈鮮血，站在路中央盯著迎面而來的車輛。

▲菲律賓奎松市的芭檑大道有「白色女子」的鬼故事，造成車輛擦撞或是嚴重車禍。（圖／Pixabay）

這條長僅1.3公里的雙向單線車道，從19世紀沿用至今，在過去，街道旁有著巨大的芭檑樹，這也是街名的由來，而這種樹就是會住著當地魔神仔，雖然街道的照明已有改善，但是從1950年開始，有不少計程車司機宣稱遇見這位白色女子，她會突然站在馬路正中央，造成車輛擦撞或是嚴重車禍。

相傳，白色女子生前在芭檑大道搭計程車時，因為面貌姣好，讓司機起了歹念，在車上將她性侵殺害，之後，還將她埋在附近的芭檑樹下，而她因此怨念深重，半夜現身專找計程車司機報復，當地的計程車司機不惜一切代價，盡可能避開經過這條路，若一定要走，則必然坐滿乘客，深怕若有一個空位，這位「不速之客」恐會搭上車。

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