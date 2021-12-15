　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯打疫苗新贈品曝光！12月底前加碼鳳梨釋迦　挺台灣農民

▲▼全聯宣布再加碼健康禮，自即日起到12月底到有設置施打COVID-19疫苗的門市接種，可獲得鳳梨釋迦。（圖／全聯提供）

▲全聯宣布再加碼健康禮，即日起到12月底，在有設置施打COVID-19疫苗的門市接種，可獲得鳳梨釋迦。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

鳳梨釋迦外銷遇到阻礙，全聯福利中心近日積極協助推廣內銷。而今（15）日宣布，配合政府設置COVID-19疫苗施打點贈品再加碼，即日起到12月底，到全聯疫苗施打站打疫苗，可獲得一顆台東鳳梨釋迦+一瓶礦泉水，數量有限，送完為止，若鳳梨釋迦送完將依門市現場等值水果取代，號召全民一起挺台灣在地優質水果！

配合中央流行疫情指揮中心規劃，全聯陸續在適合門市設置COVID-19疫苗施打點，除了提供休息區也贈送健康禮；截至目前已有超過50家門市設置COVID-19疫苗施打點，累積施打針數超過6000劑。

業者表示，全聯支援本土水果不遺餘力，這次再加碼贈送台東鳳梨釋迦健康禮，擁有外銷等級、產地嚴選兩大特色，果實飽滿，切開可見如牛奶般細緻滑嫩的果肉，帶有淡淡鳳梨香氣。

即日起到12月底，凡是到有設置施打COVID-19疫苗的門市接種，可獲得一顆台東鳳梨釋迦+一瓶礦泉水，數量有限，送完為止（若鳳梨釋迦送完將依門市現場等值水果取代），期盼透過全民的力量，一起挺台灣在地優質水果。

而家樂福8日也並同步公開各門市加碼送的好康禮品，目前已有26間店備有疫苗站，且共有8分店提供「打疫苗就送百元禮券加餐盒」，疫苗接種站也會持續增加。

你可能想看

挺農民！全聯鳳梨釋迦「買1送1」　開發鳳梨釋迦雪糕、免切果盒

全聯過年前凍漲！林敏雄：萬不得已不漲，讓大家年關好過

最新！家樂福「疫苗施打站、時程」懶人包　這8店一次送禮券+餐盒

►就是這件了！送男友當禮物

ET快訊
兒子LINE的訊息都是「亂碼」　破門驚見他倒臥浴室3天
柯P爆有莫德納報廢　莊人祥強調有用完「給實驗動物打」
快訊／國3北上「2車追撞」　車流紫爆
Ct12女隔壁房也確診！發病日更早　不排除列本土
39歲警遭BMW撞死！　妻帶4歲雙胞胎女兒悲送
銅鑼灣世貿中心大火！　上百人受困
快訊／Ct值12新案擴大？　旅館同樓層又1確診
快訊／八方雲集明起漲價！　鍋貼、水餃都變貴
快訊／中研院「擴大採檢465人」　最新檢驗出爐
快訊／今爆1死亡個案！　另增7例境外移入
LIVE／解隔2天確診「憂7+7攔不住病毒」　指揮中心最新說
林昶佐投震撼彈　「從沒排斥加入民進黨」
林智勝、王勝偉不在60人名單　兄弟回應了
輝瑞新冠口服藥試驗結果驚人！　對Omicron也有效

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

內餡塞滿滿！超商最新「法國巧克力泡芙、巧克力塔」開吃了

全聯打疫苗新贈品曝光！12月底前加碼鳳梨釋迦　挺台灣農民

小夜燈會唱歌！超商「療癒黑貓」新集點　露營燈秒變手電筒超欠收

藝人鮪魚上山下海「好夥伴」！一件搞定多變天氣

年終升級家電最划算！多樣豪禮滿額贈、會員再享百萬回饋　升級家電、年終採購一次備齊

黃偉哲第八度上東森農場力推老欉東坡丁　王令麟回饋50%東森幣熱賣10萬顆

黑人牙膏走入歷史　改名「DARLIE好來」明年3月說再見

不想被菜價綁架！蔬果神奇袋的鎖鮮密技用起來　超強保鮮力不再擔心蔬菜變臉快

挺農民！全聯鳳梨釋迦「買1送1」　開發鳳梨釋迦雪糕、免切果盒

全聯過年前凍漲！林敏雄：萬不得已不漲，讓大家年關好過

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

三寶相遇出事惹！貨車違停紅線　租賃車沒抓準距離...側面大擦撞

超車不慎！轎車被害慘自撞護欄　再撞聯結車...嚇喊：跑馬燈跑2次

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

內餡塞滿滿！超商最新「法國巧克力泡芙、巧克力塔」開吃了

全聯打疫苗新贈品曝光！12月底前加碼鳳梨釋迦　挺台灣農民

小夜燈會唱歌！超商「療癒黑貓」新集點　露營燈秒變手電筒超欠收

藝人鮪魚上山下海「好夥伴」！一件搞定多變天氣

年終升級家電最划算！多樣豪禮滿額贈、會員再享百萬回饋　升級家電、年終採購一次備齊

黃偉哲第八度上東森農場力推老欉東坡丁　王令麟回饋50%東森幣熱賣10萬顆

黑人牙膏走入歷史　改名「DARLIE好來」明年3月說再見

不想被菜價綁架！蔬果神奇袋的鎖鮮密技用起來　超強保鮮力不再擔心蔬菜變臉快

挺農民！全聯鳳梨釋迦「買1送1」　開發鳳梨釋迦雪糕、免切果盒

全聯過年前凍漲！林敏雄：萬不得已不漲，讓大家年關好過

日本服飾店試穿衣「要戴頭套」！ 網驚呼：活了30歲才知道

蘋果「無線耳機」Q3出貨量下滑34％！　市佔率仍穩居第一

竹市第一座「數位愛的書庫」在虎林國中　最棒的耶誕禮物

蔡增家任副秘書長　民眾黨成清：非韓家軍

討房租被放鳥太多次！5煞安全帽狂砸帽T男　豬隊友全錄PO網

四大公投將牽動台灣經濟走向　蔡英文：關鍵72小時，請大家一起站出來

集中檢疫所菜單被讚「像坐月子」！莊人祥：盼能住得樸實吃得滿意

38歲兄弟官大元行使自由球員　本季第4人

《全明星3》力挺國軍最前線！　徐展元、蔡尚樺主持嘉年華同樂

工商大老林伯豐：不反「美豬」！含萊劑的其實不到5％

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

消費熱門新聞

黑人牙膏走入歷史　改名「好來」

不想被菜價綁架　蔬果保鮮神器用起來

快檢查家中的飲水　用水的6大隱憂你中了幾項？

冬天廁所濕臭味網推1秒清新妙招

4大超商「雙12咖啡優惠」一次看！

年底買電動機車秘技不到三萬入手

Roots outlet改裝必逛重點一次看

挺農民！全聯鳳梨釋迦「買1送1」

速食店「招牌香草烤雞下殺79折」

台中新光三越睽違10年改裝

快訊／必勝客宣布漲價！拼盤類狂漲50元

伊正「逆生長」只靠一個習慣

超商最新限量杯「2大飲品」第2杯半價

新秘神推全聯「防掉色爆品」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

王力宏驚傳離婚了！知情人揭內幕

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

北上給男友驚喜！桃園女到公司門口心碎了

王力宏老婆「超強大背景曝光」！

即／Ct值12新案「解隔返宜蘭」！足跡曝光

邱澤閃婚羞認1事很幸福！許瑋甯認定終身關鍵

黃偉晉「右眼突見瘀青」！　急奔眼科開刀：嚇歪

麻古茶坊連3天全門市「買1送1」

KID看她1舉動崩潰飆髒話！　車內狂唸峮峮2小時

林韋君爆熱戀張勛傑！「打包回家3小時」

黑人牙膏走入歷史　改名「好來」

王力宏驚傳8年婚斷！經紀人回應

雷伊今將轉中颱恐大迴轉路徑曝　這天起全台有雨

邱澤❤許瑋甯準備辦婚禮！「進度全公開」

小學生穿「一間房」上學！網細看行頭驚

更多

最夯影音

更多
愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次
轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面