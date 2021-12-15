全聯打疫苗新贈品曝光！12月底前加碼鳳梨釋迦　挺台灣農民

▲全聯宣布再加碼健康禮，即日起到12月底，在有設置施打COVID-19疫苗的門市接種，可獲得鳳梨釋迦。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

鳳梨釋迦外銷遇到阻礙，全聯福利中心近日積極協助推廣內銷。而今（15）日宣布，配合政府設置COVID-19疫苗施打點贈品再加碼，即日起到12月底，到全聯疫苗施打站打疫苗，可獲得一顆台東鳳梨釋迦+一瓶礦泉水，數量有限，送完為止，若鳳梨釋迦送完將依門市現場等值水果取代，號召全民一起挺台灣在地優質水果！

配合中央流行疫情指揮中心規劃，全聯陸續在適合門市設置COVID-19疫苗施打點，除了提供休息區也贈送健康禮；截至目前已有超過50家門市設置COVID-19疫苗施打點，累積施打針數超過6000劑。

業者表示，全聯支援本土水果不遺餘力，這次再加碼贈送台東鳳梨釋迦健康禮，擁有外銷等級、產地嚴選兩大特色，果實飽滿，切開可見如牛奶般細緻滑嫩的果肉，帶有淡淡鳳梨香氣。

即日起到12月底，凡是到有設置施打COVID-19疫苗的門市接種，可獲得一顆台東鳳梨釋迦+一瓶礦泉水，數量有限，送完為止（若鳳梨釋迦送完將依門市現場等值水果取代），期盼透過全民的力量，一起挺台灣在地優質水果。

而家樂福8日也並同步公開各門市加碼送的好康禮品，目前已有26間店備有疫苗站，且共有8分店提供「打疫苗就送百元禮券加餐盒」，疫苗接種站也會持續增加。

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